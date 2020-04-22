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Beleza

Bárbara Borges muda visual e aparece careca

Atriz publicou foto no Instagram após raspar o cabelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 09:21

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 09:21

Bárbara Borges muda visual e aparece careca
Bárbara Borges muda visual e aparece careca Crédito: Instagram/barbaraborgesoficial
A atriz Bárbara Borges, 41, resolveu mudar radicalmente o visual e raspou o cabelo. Ela publicou uma foto do resultado no seu perfil no Instagram nesta terça-feira (21) e escreveu que a transformação surgiu como uma forma de autoconhecimento.
"Uma nova versão minha nasceu ontem [segunda], dia 20/04/2020. Conectada com o movimento da minha alma nessa existência. Conectada com meu coração para aprofundar no estudo de mim mesma, no meu autoconhecimento. Desapegar. Deixar ir", afirmou.

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A atriz também escreveu que precisava viver essa experiência. "Atravessar do medo para a confiança. Romper com o medo de rejeição, das críticas e julgamentos, meus e alheios, e viver o meu sim para mim, pro que faz sentindo para mim nesse momento. Impermanência. Renovação. Coragem para ser eu sempre. Simplesmente ser", completou.
Borges disse ainda que espera que a mudança possa ser uma inspiração para outras pessoas. "Não há apenas um caminho, existem muitos, e existe o seu...e ele é todinho seu, aproveite, divirta-se!! A vida é um presente divino."
Ver essa foto no Instagram

Uma nova versão minha nasceu ontem dia 20/04/2020. Conectada com o movimento da minha alma nessa existência. Conectada com meu coração para aprofundar no estudo de mim mesma, no meu autoconhecimento. Desapegar. Deixar ir. Eu precisava viver essa experiência. Atravessar do medo para a confiança. Romper com o medo de rejeição, das críticas e julgamentos, meus e alheios, e viver o meu sim pra mim, pro que faz sentindo pra mim nesse momento. Impermanência. Renovação. Coragem pra ser eu sempre. Simplesmente SER. Esse post é sobre mim mas quem sabe ele possa ser uma inspiração pra você se escolher sempre, ser você sempre. Manisfestar sua presença pelo seu bem e pelo bem coletivo. Assim como eu me inspiro em tantas pessoas também. Não há apenas um caminho, existem muitos, e existe o seu...e ele é todinho seu, aproveite, divirta-se!! A vida é um presente Divino. Graças a Deus! Graças as Deusas! Tudo mudou quando eu mudei por dentro????? #mefazbem #novaversao #autoconhecimento #expansaodaconsciencia

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