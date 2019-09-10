Bárbara Borges comemora um ano sem consumir bebidas alcoólicas

Bárbara Borges celebra um ano sem álcool Crédito: Instagram/barbaraborgesoficial

Bárbara Borges, 40, celebrou nesta segunda-feira (9) o fato de estar há um ano sem consumir bebidas alcoólicas. "Eu escolhi parar. Fechei a porta mesmo pro álcool e para tudo que me tira a consciência. Essa foi e é a minha escolha", escreveu ela, em longo relato publicado no seu Instagram.

A atriz e ex-paquita da Xuxa afirmou que está "em paz" e "alinhada" com a decisão. "A vida me mostrou novos caminhos e um jardim florido se revelou", disse. Revelou também que deixou para trás padrões mentais e comportamentais que provocam sofrimento.

> Irmão de Ariana Grande, Frankie comemora 2 anos de sobriedade