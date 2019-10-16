Baile da Vogue deixa São Paulo e anuncia edição no Copacabana Palace

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 09:05
- Atualizado há 6 anos
Há 15 anos o tradicional Baile da Vogue acontece em São Paulo, mas na próxima edição não será assim. A festa, que é das mais cotadas e sólidas em se tratando de carnaval no Brasil, será remodelada em 2020 e passará a ser abrigada pelo Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito pela própria revista Vogue, da editora Globo Condé Nast, que já adiantou que o festão vai serpentinar os salões do Copacabana Palace no dia 7 de fevereiro de 2020.
De acordo com o pronunciamento de Daniela Falcão, diretora-geral da Condé Nast, durante coletiva de imprensa no Veste Rio na última quinta (10), a ideia é fazer a economia local girar e mudar o endereço do evento a cada ano a partir de agora.
"O Rio é um cenário que inspira a revista. Bebemos de seu folclore, da alegria na hora de criar nossas páginas e editoriais, sem contar que a cidade é a pátria do carnaval. Fazer o baile abrindo essa festa no Rio é o chacoalhão, a mudança que a gente estava precisando. Houve um desejo de renovação", falou.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o