Home
>
Famosos
>
Após desabafo, José Loreto ganha apoio de famosos: "Torcendo por você"

Após desabafo, José Loreto ganha apoio de famosos: "Torcendo por você"

Ator pediu desculpas à ex-esposa, Débora Nascimento, e recebeu apoio dos colegas e amigos após o desabafo