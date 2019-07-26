Aos 98 anos, ex-atriz da Globo Ruth de Souza é internada

Publicado em 26 de julho de 2019 às 12:20
- Atualizado há 6 anos
A atriz Ruth de Souza, de 89 anos, está internada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, diagnosticada com pneumonia.
Segundo informações do jornal Extra, ela está na UTI e sem previsão de alta hospitalar.
A publicação falou com uma amiga da atriz, que disse que ela está se recuperando e tem feito exames no hospital.
Ruth é veterana da TV. Foi a primeira atriz brasileira a ser indicada a um prêmio internacional, o Leão de Ouro, em 1954. Participou de "O Rebu", "Sinhá Moça", "Mandala" e "Senhora do Destino". Entre seus últimos trabalhos estão "Mister Brau" e "Se eu Fechar os Olhos Agora".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o