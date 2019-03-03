Home
>
Famosos
>
Anitta se veste de Tiazinha com lingerie preta para carnaval no Ceará

Anitta se veste de Tiazinha com lingerie preta para carnaval no Ceará

Neste ano, a cantora anunciou que o tema do seu Carnaval seria "vale a pena ver de novo" - uma brincadeira com o nome do programa da Globo que reprisa novelas antigas