Anitta pede a Selton Mello para fazer clipe de graça para ela

"Segue aí por favor. Ele vai fazer um clipe meu. Inclusive já para ficar uma troca de seguidores", apelou Anitta, nas redes sociais