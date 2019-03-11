Home
>
Famosos
>
Anitta e Luisa Mell se revoltam com abandono de cães em estrada

Anitta e Luisa Mell se revoltam com abandono de cães em estrada

'A filha da mãe abandonou no meio da estrada e ainda deixou copo de água e um saco de ração, é muita sacanagem', lamentou Anitta