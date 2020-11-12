Amigos de Cadu Barcellos, assassinato no Rio, fazem campanha para ajudar filho de cineasta

Cadu Barcellos Crédito: Instagram/@gduvivier

Após muitas homenagens e mensagens de carinho, amigos e familiares do cineasta Cadu Barcellos, 34, morto na madrugada da última terça (10), divulgaram uma iniciativa para contribuir com os estudos de Bernardo, 2, filho do diretor e fruto do relacionamento com a esposa, Gabriela.

Com o objetivo de criar um fundo de doação para cobrir os gastos com a escolaridade do garoto até ele completar 18 anos, o site da campanha disponibiliza valores de contribuição que variam de R$ 35 até R$ 10 mil. "Se você puder, ajude. É um pequeno gesto de solidariedade em homenagem ao Cadu, da parte das muitas pessoas que ele tocou. Te amamos, Cadu. Be e Gabi, estamos com vocês", diz a mensagem.

Barcellos foi encontrado morto, caído no chão, por policiais do batalhão da praça da Harmonia que foram acionados para o local devido a uma ocorrência. Ele foi esfaqueado na avenida Presidente Vargas, na altura da Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro.

O assistente de direção no programa "Greg News" comandado por Gregório Duvivier (HBO), e diretor e roteirista da série "Mais x Favela", de 2011, do canal a cabo Multishow, havia saído da Pedra do Sal ? reduto do samba no Rio ?, de carona em um carro de aplicativo e desembarcou no centro, onde foi rendido, próximo a uma estação de metrô.

O humorista Gregório Duvivier, 34, divulgou a iniciativa em homenagem a Cadu Barcellos através das redes sociais. "Cadu era um pai apaixonado. E tinha a família mais linda do mundo.", escreveu o ator.

"Ele deixa saudades em todo mundo, pelo amigo, profissional e pai que era. Um cara doce, alegre, brilhante. Não podemos aliviar a dor que essa perda gera na família, mas podemos nos unir para ajudar seu filho de dois anos, Bernardo", diz a mensagem encontrada no site da campanha.

Um amigo do cineasta, William Oliveira, disse à TV Globo que "Cadu foi assassinado possivelmente por conta de um celular, um RioCard [vale-transporte] e um punhado de reais". A polícia informou que uma perícia foi acionada e a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios.