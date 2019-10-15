Home
Aline Riscado se revolta após perrengue nos EUA: "Mil dólares a mais"

Na hora de pagar pela locação de um veículo, o atendente da agência passou o valor com um acréscimo indevido de mil dólares no cartão da bonita, em Los Angeles, nos Estados Unidos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 08:16

 - Atualizado há 6 anos

A modelo e atriz Aline Riscado Crédito: Ale de Souza

Aline Riscado passou o maior sufoco para alugar um carro nos Estados Unidos. A modelo e atriz, que está curtindo uns dias de relax em Los Angeles, na Califórnia, já havia iniciado o processo de locação antes de viajar, mas quando foi retirar o possante passou o maior perrengue. 

A empresa cobrou mil dólares (cerca de R$ 4,1 mil) a mais no cartão de Aline. No Instagram, ela não pensou duas vezes antes de ir correndo questionar toda a situação.

"Pensei: 'fiz a reserva, tudo certinho, o cara só vai pegar e me dar o papel'. Assinei e semana passada vi as mensagens do cartão de crédito e simplesmente vi que o cara passou mil dólares, juro por Deus, passou mil dólares a mais! Fiquei desesperada. Não vou perder mil dólares nem aqui nem na China, porque o cara está me roubando", contou ela. "Mais uma vez liguei, eles ficaram chocados, ligaram pra lá pra tentar ajudar a resolver", disse. 

