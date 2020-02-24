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Carnaval de Salvador

Acompanhada por seguranças, Bruna Marquezine se esbalda na pipoca da Baiana System

Atriz está passando o Carnaval em Salvador e desceu de camarote para acompanhar banda

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 10:49
A global percorreu um trajeto de pouco mais de 200 metros com trio elétrico  Crédito: Folhapress
Acompanhada por uma dupla de seguranças, a atriz Bruna Marquezine, 24, mostrou atitude ao descer do camarote Expresso 2222, para seguir na pipoca parte do percurso do Navio Pirata, trio da banda Baiana System, que desfilou no Carnaval de Salvador neste domingo (23).
Marquezine chegou acompanhada por um dos anfitriões do camarote, Francisco Gil, filho de Preta e neto de Gilberto Gil, além de outros amigos. A global percorreu um trajeto de pouco mais de 200 metros, mas que, no compasso lento do trio elétrico, em meio à multidão, parecia uma eternidade.
Adicione a esse cenário um público fiel que tem a Baiana quase como uma religião, que mistura rap, rock, música eletrônica com ritmos baianos como pagode, arrocha, axé e afoxé, por exemplo. Na frente, dos lados ou atrás do Navio Pirata, o ar quase faltava, espaço para colocar o pé também. Mas Marquezine encarou, pois, apesar do aperto, o clima é de irmandade. "É só amor", evoca Russo Passapusso.
Abordada pela reportagem, Marquezine se esquivou de dar entrevista. "Agora? Tá de brincadeira", disse. Por outro lado, foi simpática com fãs que a abordavam em busca de uma foto. Registrou momentos. Arriscou uns passou de samba. E, no fim do trajeto dela, saiu pela tangente com os acompanhantes e seguranças.

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