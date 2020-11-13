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Nostalgia

Will Smith lança trailer da reunião do elenco de 'um maluco no pedaço'

Episódio especial será lançado em um serviço de streaming no dia 19 de novembro, com os atores relembrando momentos marcantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 19:58

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 19:58

Elenco de 'Um Maluco no Pedaço' gravou episódio especial para comemorar os 30 anos da série
Elenco de 'Um Maluco no Pedaço' gravou episódio especial para comemorar os 30 anos da série Crédito: Reprodução Instagram / @willsmith
O ator Will Smith divulgou nesta sexta-feira, 13, o primeiro trailer com as cenas de um episódio especial que irá reunir todo o elenco de Um Maluco no Pedaço. A produção estreia no dia 19 de novembro, para comemorar os 30 anos da estreia da série.
"Essas são as pessoas que me fizeram ser o homem que eu sou hoje", disse Smith em uma publicação no Instagram. No YouTube, o ator incluiu uma fala sua antes do início do trailer: "Vocês não estão prontos para esse trailer, vocês não poderiam estar. Feliz Ação de Graças. Sim, obrigado Will".
O trailer mostra Will se reencontrando com os atores Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hillary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Tia Vivian), Alfonso Ribeiro (Carlton) e Jazzy Jeff (Jazz). O grupo irá compartilhar histórias sobre os bastidores das seis temporadas da série, e o impacto dela em suas vidas.
Outro ponto que deverá ser abordado no especial é uma homenagem ao ator James Avery, que interpretou o Tio Phill e morreu em 2013. "James é o coração da série", comenta a atriz Tatyana Ali.
O vídeo termina mostrando a atriz Janet Hubert-Whitten, a primeira intérprete da Tia Vivian, que teria saído da série devido a desentendimentos com Will Smith, o que indica uma possível reconciliação entre os dois. "Eu não poderia celebrar os 30 anos de Um Maluco no Pedaço sem Janet", afirma Smith, que já havia publicado uma foto indicando o reencontro.

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