'Gossip Girl': Série ganhará spin-off em serviço de streaming HBO Max

A WarnerMedia anunciou nesta quarta-feira, 17, um spin-off da série Gossip Girl para o serviço de streaming HBO Max, de acordo com informações da revista Variety.
A série, que fez bastante sucesso no Brasil, foi exibida entre 2007 e 2012. O spin-off deve ter 10 episódios com uma hora cada um, e contar com parte dos produtores executivos da série Gossip Girl original.
A ideia é que a nova trama não foque nas personagens Serena van der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester), protagonistas da série original, e sim conte com novos personagens, de uma nova geração de estudantes de uma escola particular de Nova York.
Diversos fãs se manifestaram nas redes sociais após a notícia. Enquanto alguns se mostraram ansiosos com o 'retorno' de Gossip Girl, outros se mostraram receosos pelo que será feito na nova série sem os atores e personagens 'clássicos'.