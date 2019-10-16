Música

Vídeo de "Sweet Child O' Mine" bate 1 bilhão de views no YouTube

Clipe do Guns N' Roses é o primeiro a bater o recorde na categoria Música dos Anos 1980. Banda também tem o recorde na categoria dos anos 1990

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 18:01 - Atualizado há 6 anos

Axl Rose no clipe de Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses Crédito: Reprodução/YouTube

Confirmada como uma das atrações principais do Lollapalooza 2020, o Guns N' Roses está no topo da lista das bandas dos anos 1980 e 1990 com vídeos com maior visualização no YouTube. O título vem após "Sweet Child O' Mine" alcançar a marca de 1 bilhão e ser o primeiro videoclipe dos anos 1980 a entrar para o Billion Views Club, do YouTube.

Esse novo recorde marca a história da banda, que já tinha alcançado outro marco épico no ano passado, com o recorde de visualizações do vídeo da obra-prima "November Rain”. Esse é o primeiro (e até agora, único) vídeo dos anos 1990 a atingir 1 bilhão de visualizações.

Desde o início de sua trajetória, o Guns N 'Roses já mostrou que veio para mudar o cenário do hard rock mundial e cativou o mundo inteiro com “Appetite For Destruction”, lançado em 1987. Ele foi o primeiro álbum da banda e se tornou o álbum de estreia mais vendido na história da música, com mais de 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

O sucesso da banda se perpetua até hoje. Prova disso é a turnê mundial "Not In This Lifetime", já considerada como a quarta mais bem-sucedida da história da música, em seus dois primeiros anos. O poder do Guns N 'Roses é inegável. Com mais de 6,7 milhões de inscritos no YouTube e vídeos com recordes históricos ao longo de décadas, a banda e suas músicas continuam conquistando e cativando cada vez mais novos admiradores.

A grande legião de fãs por todo o mundo, que continua eternizando os vídeos clássicos da banda, colocou o Guns entre os 200 artistas mais vistos no ano de 2019 em todo o mundo, somente no YouTube. Para se ter uma ideia, as visualizações diárias do canal oficial da banda atingiram uma média de 3,1 milhões de views, em 2019. Os números mais expressivos vieram dos Estados Unidos (163M), Brasil (117M), México (112M), Argentina (48M) e Colômbia (37M).

Top 5 clipes mais vistos dos anos 1980

Top 5 clipes mais vistos dos anos 1990

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta