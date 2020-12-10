Veja como celebrar o centenário de Clarice Lispector sem sair de casa

Clarice Lispector é sem dúvidas um dos maiores nomes da literatura brasileira, e para celebrar o centenário de seu nascimento, há uma série de opções online tanto para fãs quanto para aqueles que ainda não se aprofundaram na obra e vida da escritora.
Confira abaixo algumas das atividades de homenagem a Clarice.
Grupo Ponto BR
O Grupo Ponto BR, de incentivo e fomento à cultura brasileira, está promovendo o Dia de Clarice. Nesta quinta (10), o site e as redes sociais do Grupo oferecem uma série de performances, leituras, exibições de vídeos, curtas, bate papos e painéis para celebrar o centenário da escritora. No site, também estão à venda algumas cópias da pintura "Somando as Incompreensões", de Paulo Govêa, com assinatura do artista. Para ver a programação completa, acesse o site.
Na Sala com Clarice
A peça "Na Sala com Clarice", dirigida por Juliana Sevaybricker, é exibida gratuitamente -- com ingressos limitados -- pelo Zoom entre os dias 6 e 20 de dezembro, e 9 e 31 de janeiro. O evento ocorre sempre aos sábados (às 20h) e aos domingos (às19h).
Com um viés interativo, é o público quem escolhe quais textos da autora quer ouvir durante a seção. Para assistir a peça e saber mais informações, acesse o site.
Ciclo de debates do Centro Cultural Banco do Brasil
O Centro Cultural Banco do Brasil fará um ciclo de palestras sobre Clarice nos dias 14 de dezembro, 11 de janeiro e 25 de janeiro com abordagens que aprofundam a leitura e a análise de sua obra, ministradas por Nádia Battella Gotlib, Noemi Jaffe e Maria Homem. Para mais informações, acesse o site do CCBB.
Bienal Virtual do Livro de São Paulo
A primeira edição online da tradicional Bienal do Livro de São Paulo, que iniciou nesta segunda-feira (7) e vai até domingo (12), está celebrando os cem anos da publicação do primeiro livro de Agatha Christie e o centenário de Clarice.
Nesta quinta, a partir das 15h, o evento promove gratuitamente o painel "O Livro das Horas: A Hora das Estrelas" com a presença da escritora Nélida Piñon, que não só conheceu Clarice, como também foi sua amiga próxima.
Para assistir ao painel, que será transmitido ao vivo pelo site da Bienal, basta acessar a Arena Virtual do evento.
Para assistir ao evento, que foi transmitido ao vivo, basta acessar o link da programação gravada no site da Bienal.https://www.bienalvirtualsp.org.br/atividade/103
Site
O Instituto Moreira Salles inaugura, nesta quinta, um site completamente dedicado a Clarice. A plataforma reúne uma série de vídeos, áudios, textos, fotos, manuscritos, cartas e aulas sobre a obra e vida da escritora.
Biblioteca sonora
A biblioteca sonora Clarice 100 Ears, criada pela professora de literatura Marília Librandi, a convite do Brazil LAB, da Universidade de Princeton, proporciona a oportunidade de enviar áudios declamando trechos de obras da escritora e de ouvir outros que já estão no acervo.
SescSP
O canal do YouTube do SescSP promove nesta quinta, às 16h, um bate-papo -- transmitido numa live -- entre as cineastas Nicole Algranti e Taciana de Oliveira, e a escritora Teresa Montero. Juntas, elas debaterão as adaptações literárias da obra de Clarice Lispector para o audiovisual.