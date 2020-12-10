Veja como celebrar o centenário de Clarice Lispector sem sair de casa

A escritora brasileira Clarice Lispector Crédito: Divulgação/Rocco

Clarice Lispector é sem dúvidas um dos maiores nomes da literatura brasileira, e para celebrar o centenário de seu nascimento, há uma série de opções online tanto para fãs quanto para aqueles que ainda não se aprofundaram na obra e vida da escritora.

Confira abaixo algumas das atividades de homenagem a Clarice.

Grupo Ponto BR

O Grupo Ponto BR, de incentivo e fomento à cultura brasileira, está promovendo o Dia de Clarice. Nesta quinta (10), o site e as redes sociais do Grupo oferecem uma série de performances, leituras, exibições de vídeos, curtas, bate papos e painéis para celebrar o centenário da escritora. No site, também estão à venda algumas cópias da pintura "Somando as Incompreensões", de Paulo Govêa, com assinatura do artista. Para ver a programação completa, acesse o site.

Na Sala com Clarice

A peça "Na Sala com Clarice", dirigida por Juliana Sevaybricker, é exibida gratuitamente -- com ingressos limitados -- pelo Zoom entre os dias 6 e 20 de dezembro, e 9 e 31 de janeiro. O evento ocorre sempre aos sábados (às 20h) e aos domingos (às19h).

Ciclo de debates do Centro Cultural Banco do Brasil

O Centro Cultural Banco do Brasil fará um ciclo de palestras sobre Clarice nos dias 14 de dezembro, 11 de janeiro e 25 de janeiro com abordagens que aprofundam a leitura e a análise de sua obra, ministradas por Nádia Battella Gotlib, Noemi Jaffe e Maria Homem. Para mais informações, acesse o site do CCBB.

Bienal Virtual do Livro de São Paulo

A primeira edição online da tradicional Bienal do Livro de São Paulo, que iniciou nesta segunda-feira (7) e vai até domingo (12), está celebrando os cem anos da publicação do primeiro livro de Agatha Christie e o centenário de Clarice.

Nesta quinta, a partir das 15h, o evento promove gratuitamente o painel "O Livro das Horas: A Hora das Estrelas" com a presença da escritora Nélida Piñon, que não só conheceu Clarice, como também foi sua amiga próxima.

Site

O Instituto Moreira Salles inaugura, nesta quinta, um site completamente dedicado a Clarice. A plataforma reúne uma série de vídeos, áudios, textos, fotos, manuscritos, cartas e aulas sobre a obra e vida da escritora.

Biblioteca sonora

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