Rodrigo CX regrava hit da banda Salvação com produtor francês

Os músicos Léo Norbim e Rodrigo CX Crédito: Lucas Aboudib

Quando originalmente lançou “Cara Metade” pela banda Salvação, em 1996, Rodrigo CX teve uma inspiração especial. Estava apaixonado por uma moça recém-separada, que mais tarde chegou até a se tornar sua namorada. “É uma homenagem para essa menina. Ela terminou o relacionamento e eu ficava naquela cantando ‘sei que cheguei de intruso’, ‘não vá embora’... E ela ficava sem saber o que fazer. Nós ficamos juntos por um tempo, mas foi aquele cometa, aquela coisa rápida. Mas foi ótimo. Somos amigos e ela vai morrer de rir quando ler isso (risos)”, brinca.

Agora, em 2021, se uniu a um produtor musical francês e ao também músico Léo Norbim para relançar o hit, que chega ao streaming neste sábado (12) com o nome “Cara Metade (Tudo Mudou)”. “Na época, foi um sucesso. Você entra no YouTube, hoje, e encontra um monte de vídeo usando ‘Cara Metade’ no fundo. Declarações de amor, festas de casamento, namoro... E é muito bom. Espero que ela provoque esses mesmos sentimentos bons agora, uns anos depois”, fala.

Hoje, a recriação do sucesso romântico também tem outro significado para o próprio capixaba: “Nós colocamos alguns elementos mais modernos, mudamos um pouco. O Léo colocou um rap no final, que é uma surpresa para o público, e chamei o produtor francês para fazer a parte eletrônica de efeitos e filtros. Começamos esse trabalho no fim de 2018, mas estava esperando a hora certa para lançá-la para o público”.

Sobre a letra, que narra a história de amor entre um casal (que é correspondida pelos dois lados), Rodrigo reflete que nada mudou. Segundo ele, já era uma história desse tipo e continua sendo. “É simples, objetiva, da forma como tem que ser. E é uma música para quem está casado, namorando, solteiro... É uma música para quem acredita no amor”, reitera.

"A expectativa é trazer amor de volta, que está escondido no coração de muita gente" Rodrigo CX - Músico