Resumo das novelas

Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 07 de outubro a 12 de outubro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 6, escrita por Angela Chaves e com a direção artística de Carlos Araújo

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 19:49 - Atualizado há 6 anos

Éramos Seis: Dona Marlene ( Walderez de Barros ), Júlio ( Antonio Calloni ), Isabel ( Maju Lima ), Lola ( Gloria Pires ), Carlos ( Xande Valois ), Alfredo ( Pedro Sol ), Julinho ( Davi de Oliveira ) e o cachorro Jagunço Crédito: Globo/Raquel Cunha

Segunda-feira - 7 de outubro

Alfredo se livra da carta que a professora manda para a mãe de Lúcio. Shirley implora que Afonso nunca revele a verdade a Inês. Zeca se preocupa com Olga. Genu pede para Benedita falar com Lola sobre Alfredo. Almeida fica encantado com Clotilde. Almeida pensa em Clotilde. Lola se surpreende com a visita de Benedita. Alfredo ameaça Carlos, e Lola o castiga. Júlio elogia Carlos e reclama de Alfredo para Lola. Shirley chama Afonso, que vê Alfredo fugir. Carlos confronta o irmão quando ele chega em casa escondido. Olga pensa em Zeca. Dona Maria se preocupa com a ida de Zeca para São Paulo. Shirley culpa Alfredo pela invasão ao armazém e Afonso a repreende. Júlio chega em casa com Almeida, e Lola reclama da surpresa. Clotilde fica nervosa na presença de Almeida.

Terça-feira - 8 de outubro

Júlio avisa a Lola que levará Isabel e Julinho pra visitar a filha de Assad. Olga reage com despeito quando Lola diz que Almeida está interessado em Clotilde. Um homem estranho segue Inês, sem que ela perceba. Afonso desabafa com Virgulino sobre a invasão ao armazém. Júlio exige que Almeida firme um compromisso com Clotilde. Afonso tem uma conversa séria com Alfredo. Almeida chega à casa de Júlio, e Clotilde se surpreende. Clotilde pede para pensar na proposta de Almeida. Lola não consegue falar com Júlio sobre Alfredo. O marido de Lola fica intrigado com os comentários de Assad. Soraia hostiliza Isabel e Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos. O mesmo homem estranho segue Inês e Carlos.

Quarta-feira - 9 de outubro

Lola, Clotilde e Olga ficam encantadas com a casa de Emília. Isabel e Soraia se desentendem e Julinho intervém. Emília manda Lola, Olga e Clotilde embora quando Justina aparece. Júlio reclama de seus filhos terem brigado com Soraia. Shirley descobre a mentira de Inês. Genu acaba com a discussão entre Carlos e Alfredo. Zeca recebe uma visita inesperada. Benedita revela a situação de Alfredo para Júlio. Lola não consegue impedir o marido de castigar Alfredo, que foge de casa.

Quinta-feira - 10 de outubro

Júlio tenta correr atrás de Alfredo, mas o menino desaparece. Zeca estranha a visita da moça enviada por Clóvis. Almeida visita Clotilde, e Olga se irrita. Júlio vai à delegacia com Almeida. Afonso se preocupa com o sumiço de Alfredo. Zeca desabafa com a amiga de Clóvis. Olga implica com Clotilde. Júlio vai com Almeida e o delegado identificar um corpo. Lola tem um pesadelo. Afonso recebe um telefonema misterioso. Assad gosta de saber que Júlio tem parentes ricos. Zeca consegue o endereço de Lola. Shirley desmaia ao atender um telefonema.

Sexta-feira - 11 de outubro

Lola enfrenta Júlio. Afonso tenta ajudar Shirley, e Inês se preocupa com a mãe. Júlio reclama de Alfredo para Almeida. Carlos e Clotilde consolam Lola. Higino sugere que Emília estimule a convivência de Justina com outras pessoas. Lola repreende Olga por implicar com Clotilde. Júlio convida Almeida para sair. Lola estranha quando Almeida chega sozinho à sua casa. Júlio dança com Marion no cabaré. Zeca encontra a casa de Lola e se enfurece ao ver Olga dançando com Almeida. Shirley recebe uma carta misteriosa e fica transtornada. Júlio beija Marion. Clotilde se encanta com Almeida. Lola vê Júlio chegar em casa embriagado.

Sábado - 12 de outubro

Lola tenta não discutir com Júlio e disfarça quando Clotilde se aproxima. Alfredo ironiza Júlio, e Lola se preocupa. Olga reclama de Julinho trazer Jagunço para entregar a encomenda de Lola. Julinho vai atrás de Jagunço ao ver o animal ser capturado pela carrocinha. Gusmões alerta Almeida sobre Rosaura. Genu vasculha o paletó de Virgulino. Julinho recupera Jagunço, mas percebe que perdeu o dinheiro da encomenda de Lola. Olga pensa em procurar Zeca. Assad convida Júlio para jantar em sua casa. Almeida recebe uma intimação judicial. João aparece no armazém e Shirley se desespera. Zeca avisa a Neves que voltará para Itapetininga. Clóvis cumprimenta Virgulino ao vê-lo chegar ao hotel. Olga vai atrás de Zeca e é abordada por um ladrão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta