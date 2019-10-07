'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 07 a 11 de outubro

Segunda-feira - 7 de outubro
Tadeu se intimida com insistência de Rui e alerta Rita. Guga e Max discutem e Regina apoia o filho. Jaqueline sente ciúmes de Thiago. Filipe revela a Martinha que Rita viu o pai biológico de Nina. Jaqueline tenta consolar Madureira. Karina deixa o país. Martinha se insinua para Filipe. Rita evita falar com Carla sobre Rui. Beto decide ir com Meg ao laboratório. Madureira se esconde de Carla. Beto e Meg se beijam. Meg se irrita ao saber que seu pai está na casa de Guga. Max reclama da presença de Serginho em sua casa. Martinha procura Rita. Meg abre o resultado do exame de paternidade do bebê.
Terça-feira - 8 de outubro
Max vibra com o resultado do exame e Beto se entristece. Martinha pede desculpas a Rita. Rita não aceita as desculpas de Martinha. Osório briga com Meg e insulta Guga, que o enfrenta. Filipe tenta consolar Beto. Meg se preocupa com seu futuro. Max afirma que a paternidade mudará Guga. Serginho conversa com Rita, que conforta o amigo. Jaqueline convence Madureira a ir à sua casa. Rita conta para Filipe sobre sua conversa com Martinha. Marco termina o namoro com Neide. Milena sugere que ela e César se mudem para Caxias. Marco procura Carla e os dois se beijam. Filipe se despede de Martinha. Rui aborda Rita.
Quarta-feira - 9 de outubro
Rita conta para Rui que está namorando. Vânia incentiva Madureira a esquecer Carla. Rui questiona Rita sobre a filha. Madureira vê Carla e Marco juntos. Raíssa, Jaqueline e Anjinha temem que Filipe se encontre com Rui. Rita e Lígia têm uma audiência com o juiz. Marquinhos implica com Nanda por causa de suas notas. Nanda pede ajuda a Raíssa. Camelo avisa a Raíssa e Nanda que elas serão a atração principal de um show organizado pela associação de comerciantes. Thiago acusa de roubo um menino em situação de rua. Carla proíbe Raíssa de se apresentar no show. Lígia fala para o juiz sobre sua preocupação com o pai biológico de Nina. Rui vai ao hospital onde Nina foi deixada.
Quinta-feira - 10 de outubro
Rui desconfia que Rita mentiu para ele. Thiago descobre que errou em seu julgamento e tenta se desculpar com o menino. Raíssa tenta convencer Carla a deixar que ela se apresente no show com Nanda. Ivete repreende Nanda por não querer se apresentar por causa da prova. Rita não conta para Filipe que esteve com Rui. Nanda afirma a Raíssa que elas se formarão juntas. Cléber critica Jaqueline por ser injusta com Thiago. Marco e Carla se amam. Jaqueline se desculpa com Thiago e os dois se beijam. Nanda enfrenta Ivete. Rita chega com Filipe à casa de Carla. Lígia se surpreende com a atitude de sua paciente no hospital. Filipe e Rita assumem o namoro para Carla. Rui procura notícias de Nina.
Sexta-feira - 11 de outubro
Filipe fica sem graça quando Thiago o questiona sobre sua família. Rita decide falar sobre Rui para Filipe, mas se recusa a contar o que ele fez com ela. Lígia teme pela vida de sua paciente. Guga é carinhoso com Meg, que sofre por causa de Osório. Nanda decide ajudar Raíssa com a coreografia do show. Serginho e Guga se preocupam com a decisão de Meg. Ivete se desentende com Carla. Max decide conversar com Osório. Raíssa repara no comportamento de Nanda quando Camelo se aproxima. Meg decide morar na casa de Guga. Filipe convida Rita para viajar. Carla permite que Raíssa se apresente no show. Filipe e Rita viajam juntos.