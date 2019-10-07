Resumo das novelas

Resumo de 'Bom Sucesso': capítulos de 7 a 12 de outubro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 7, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e com a direção artística de Luiz Henrique Rios

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 19:54 - Atualizado há 6 anos

Giovanna Coimbra muda o visual para personagem Gabriela de 'Bom Sucesso' Crédito: Globo/Paulo Belote

Segunda-feira - 7 de outubro

Mário se frustra ao perceber que o carro de Diogo está intacto. Nana repreende Thaíssa e Felipe. Nana revela a Diogo que ficou com Mário, e os dois se reconciliam. Evelyn fica triste ao ver Thaíssa e Felipe se beijando. Jeff faz um vídeo para Evelyn. Mário e Silvana se sentem humilhados depois que a atriz é expulsa da Editora. Nana demite Mário. Os funcionários aplaudem Mário durante sua saída da Editora. Silvana consola Mário e o convida para ir ao Caribe. Gabriela comenta com a família que acha injusto ela não poder fazer parte do time de basquete por ser mulher. Alberto avisa a Nana que Mário está readmitido.

Terça-feira - 8 de outubro

Nana fica desarmada diante da justificativa do pai para a permanência de Mário na Editora. Nana deixa claro a Mário que não voltará a ser sua amiga. Ramon é advertido pelo juiz ao acusá-lo de estar a favor do time adversário. Thaíssa e Evelyn não gostam de ser convocadas para trabalhar juntas no livro de moda de Natasha Olivier. Marcondes assume o lugar de Ramon, que é expulso da quadra pelo juiz durante o jogo. Paloma consola Ramon. Com os cabelos cortados, Gabriela entra no lugar de Patrick e faz uma cesta.

Quarta-feira - 9 de outubro

O time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor. Todos reconhecem Gabriela em campo. Machado demite Ramon e avisa que o Ipê foi desclassificado do campeonato. Eugênia culpa Gabriela por prejudicar Vicente. Ramon ajuda Paloma na confecção dos vestidos. Vicente termina o namoro com Gabriela, acusando-a de ser a responsável por ele ter perdido a oportunidade de jogar basquete no exterior. Gabriela diz a Paloma que nunca mais jogará basquete. Mário assiste a Silvana gravar o último capítulo da novela, quando acontece um acidente com a atriz.

Quinta-feira - 10 de outubro

Mário acompanha Silvana na ambulância até o hospital. Silvana acorda no hospital sem conseguir enxergar. Ramon recusa uma proposta de emprego de um time de basquete de Chicago, para ficar no Brasil com a família. Sofia fica feliz com a chegada de Jorginho. Ramon pede a Cristiano Felício que consiga o apoio da NBA para o projeto de basquete de Bonsucesso. Paloma fica surpresa com a visita de Sofia e Jorginho. Sofia presenteia Peter com um celular. Batista entrega a Paloma a coleção popular de clássicos da Prado Monteiro, a mando de Alberto. Sofia entrega a Alberto um presente de Paloma. Gisele pergunta a Nana se ela está grávida.

Sexta-feira - 11 de outubro

Nana decide presentear Gisele com um vestido da loja Chic, e manda a assistente ir à loja escolher. Marcos convida Natasha para passar o Natal na mansão. Toshi aceita passar o Natal com a família de Léo. Diogo e Jennifer ficam juntos na Chic. Gisele desconfia de Diogo ao ver Jeniffer saindo da mesma cabine em que o advogado estava. Thaíssa pede desculpas a Evelyn. Nana pede a Mário para sair de sua casa, depois que Sofia afirma que a mãe gosta do editor. Paloma e Ramon convidam Lulu, Antônio e Léo para serem seus padrinhos de casamento. Em seu delírio, Alberto pede a Cecília que o leve para perto dela.

Sábado - 12 de outubro

Nana e Marcos veem o pai caído no chão, com a flor de retalhos feita por Paloma nas mãos. Mauri informa a Nana e Marcos que Alberto piorou depois que Paloma foi embora. Felipe fica confuso ao ver Jeff abraçando Evelyn. Gisele não atende à ligação de Diogo, preferindo dar atenção a Yuri. Felipe se aproxima de Evelyn e demonstra interesse em conhecê-la. Yuri e Gisele se beijam. Ramon repara que Paloma ainda está ligada a Alberto. Paloma comenta com Ramon que teve um mau pressentimento. Sofia pede a Nana que seu presente de Natal seja a volta de Paloma.

