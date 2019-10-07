Resumo das novelas

Resumo de 'A Dona do Pedaço': capítulos de 7 a 12 de outubro

Confira tudo o que vai rolar nesta semana na novela das 9, escrita por Walcyr Carrasco e com a direção artística de Amora Mautner

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 20:03 - Atualizado há 6 anos

Maria da Paz (Juliana Paes) chama Josiane (Agatha Moreira) para trabalhar com ela em 'A Dona do Pedaço' Crédito: Globo

Segunda-feira - 7 de outubro

Fabiana obriga Sueli a ajudá-la contra Maria da Paz. Lauro intimida Cássia. Josiane se arruma para seu novo emprego. Sueli conta para Márcio o plano de Fabiana contra Maria da Paz. Camilo ameaça Vivi. Gladys aconselha Lyris e Agno sobre Cássia. Márcio sugere que Maria da Paz fale com Amadeu. Leandro conforta Agno. Cornélia pensa em fazer uma festa e Zé Hélio pede ajuda a Beatriz. Jô e Téo se amam. Maria da Paz se aconselha com Amadeu. Zé Hélio, Márcio e Sueli combinam uma história para contar a Fabiana. Fabiana tenta descobrir com Jô o nome do credor de Maria da Paz.

Terça-feira - 8 de outubro

Jô ajuda Fabiana. Régis confessa a Maria da Paz que teme ser acusado de assassinato. Fabiana denuncia Maria da Paz ao credor. Vivi garante a Kim que pode enganar Camilo. A família de Zé Hélio questiona Beatriz como namorada dele. Carmelinda ajuda Jô a enganar Téo. Téo pede para Rock pegar o celular de Fabiana para ajudar Jô. Beatriz e Zé Hélio se amam. Sabrina aparece com Otávio no restaurante onde Jô começou a trabalhar. Matilde não consegue falar sobre Maria da Paz para Joana. Lyris procura Agno e se aproxima de Leandro. Sabrina e Jô discutem e Jô perde o emprego. Fabiana destrata Britney, que ameaça processá-la. Linda pede para conversar com Zé Hélio. Téo arruma outro emprego para Jô. Amadeu ajuda Maria da Paz a negociar sua dívida. Marlene e Evelina têm uma ideia para ajudar Maria da Paz.

Quarta-feira - 9 de outubro

Marlene e Evelina explicam sobre o concurso de bolos para Maria da Paz. Britney exige que Fabiana se retrate com ela. Alex explica o trabalho na boate para Jô. Zé Hélio ajuda Maria da Paz a se inscrever no concurso. Jô perde mais um emprego e Carmelinda inventa uma mentira para ela contar para Téo. Régis recebe a intimação para o divórcio e fala com Maria da Paz. Camilo apreende o celular de Vivi, que pega outro com Kim. Carmelinda arruma um emprego para Jô. Maria da Paz pede que Téo não ajude a filha. Jô começa em seu novo emprego na feira.

Quinta-feira - 10 de outubro

Carmelinda conta para Téo onde Jô está trabalhando e ele avisa Maria da Paz. Fabiana descobre que Maria da Paz participará de um concurso de bolos. Maria da Paz implora para Régis assinar o divórcio. Fabiana convence Abel a se inscrever no concurso de bolos. Carmelinda sugere que Jô se desculpe com Maria da Paz. Marlene sofre quando Antero anuncia seu jantar de noivado com Evelina. Camilo é obrigado a trabalhar com uma investigadora. Nívea promete mandar Merlin para estudar fora do país. Cássia não aceita jantar com Leandro e Agno. Linda pede que Zé Hélio se afaste de Beatriz. Eusébio pensa em armar uma revanche para Rock. Leandro tenta conversar com Cássia. Régis tira dinheiro do cofre da importadora. Antero tem uma lembrança com uma reação de Marlene e fica confuso. Rock pega o celular de Fabiana. Régis usa o dinheiro que tirou do cofre no cassino. Amadeu e Maria da Paz se beijam.

Sexta-feira - 11 de outubro

Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Rock com seu celular. Régis perde dinheiro no cassino. Maria da Paz fala com Marlene sobre Antero. Régis se endivida no cassino. Joana aparece na confeitaria e Tonho tem um pressentimento. Jô reclama de Téo para Carmelinda. Jô perde o emprego. Vivi comenta com Kim que encontrará Chiclete em seu apartamento. Abdias faz uma confissão para Sílvia. Fabiana beneficia os funcionários da fábrica para agradar Abel. Téo incentiva Jô a procurar Maria da Paz. Régis se assusta quando o agiota o procura na importadora. Jô pede perdão a Maria da Paz.

Sábado - 12 de outubro

Maria da Paz chama Jô para trabalhar com ela. Régis se desespera com a ameaça do agiota. Jô finge aceitar os conselhos de Téo. Tonho alerta Maria da Paz sobre Jô. Lyris revela que Leandro e Agno são um casal e Adriano espalha a notícia na academia. Jô se vangloria para Carmelinda de sua atuação com Maria da Paz. Camilo e Yohana tentam intimidar Régis. Zé Hélio pensa em Beatriz. Amadeu desconfia do trabalho que Maria da Paz dará para Jô. Vivi se encontra com Chiclete. Beatriz e Linda impedem Berta de voltar para casa. Otávio compra joias para Sabrina. Kim trai Márcio com Paixão. Berta descobre a farsa de Beatriz e flagra Vivi e Chiclete juntos. Jô se surpreende com o trabalho que Maria da Paz lhe oferece.

