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PSDB no Twitter ironiza indicação de Democracia em Vertigem ao Oscar

'Parabéns à diretora Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por Democracia em Vertigem', escreveu o partido na rede social

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:28
Cena do documentário 'Democracia em Vertigem', de Petra Costa Crédito: Divulgação/Netflix
O perfil oficial do PSDB no Twitter ironizou a indicação do filme Democracia em Vertigem, dirigido pela cineasta mineira Petra Costa, ao Oscar de Melhor Documentário. "Parabéns à diretora Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por Democracia em Vertigem", escreveu o partido na rede social.
O longa acompanha o período que compreende as manifestações de junho de 2013 e o processo que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que a diretora narra sob a ótica de um golpe, visão compartilhada por grupos partidários de esquerda.

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