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Agenda presidencial

Bolsonaro antecipa retorno a Brasília

Presidente havia tirado alguns dias de descanso no Guarujá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:24

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:24

O presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Reprodução | Imagem da TV aberta
O presidente Jair Bolsonaro desembarca na tarde desta segunda-feira (13), em Brasília, para retomar suas atividades. Ele estava desde a última quinta-feira (9) hospedado no Forte dos Andradas, no Guarujá, litoral paulista, para completar o seu período de descanso, e só retornaria, segundo programação inicial, na terça-feira (14) pela manhã.
Com a antecipação do retorno a Brasília, Bolsonaro acabou cancelando a visita ao Porto de Santos, prevista para esta segunda-feira. Ele havia dito que faria a visita na última live (transmissão ao vivo) em sua página oficial no Facebook, na semana passada, onde poderia anunciar "novidades".
A filha Laura o acompanhou durante a viagem. O forte é sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército. O mesmo local já havia sido utilizado pelo presidente, no ano passado, para períodos de descanso. A unidade militar tem acesso a uma praia privada.
A previsão é que o presidente chegue por volta das 16h30 na capital federal e vá direto para o Palácio da Alvorada. Na agenda oficial, não consta nenhum compromisso.
Nesta terça-feira (14), ocorre a primeira reunião ministerial de 2020.
Com informações da Agência Brasil

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