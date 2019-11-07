Presidente da Ancine é afastado pela Justiça após nova denúncia

Christian de Castro Oliveira foi afastado da presidência da Agência Nacional do Cinema (Ancine) Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

Diretor-presidente da Ancine, Christian de Castro foi afastado do cargo por determinação da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O afastamento acontece após o Ministério Público Federal apresentar a terceira denúncia contra ele em dois meses.

O órgão agora o acusa pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato em concurso material devido a supostas declarações falsas a respeito de vínculos societários que ele teria fornecido à Ancine e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

Somadas a elas estão acusações de que Castro teria intermediado interesses da BSB Cinema junto ao órgão que regula a atividade audiovisual, supostamente favorecendo a empresa em projeto referente ao filme "Cano Serrado", que tem direção de seu irmão, Erik de Castro. O presidente da Ancine teria, ainda segundo a acusação, omitido sua participação ativa na gestão da sociedade BSB Cinema Produções.

Castro nega as acusações. "A defesa de Christian de Castro Oliveira informa que todos os fatos serão esclarecidos perante a Justiça, não procedendo a acusação formulada pelo MPF", disse o advogado Tiago Lins e Silva.

A denúncia ainda aponta envolvimento de seu assessor direto e sócio, Ricardo Alves Vieira Martins.

O presidente da Ancine também é acusado pelo MPF de ter fornecido informações falsas à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. No documento em questão ele teria supostamente afirmado que não integrava mais a sociedade e a gerência das empresas Zooks Consultoria e Comunicação e T6 Participações e Investimentos ao assumir a presidência na agência do audiovisual.

No período, porém, a acusação sustenta que Castro ainda exercia atividades de administrador, em paralelo ao cargo na Ancine, obtendo vantagem ilícita e recebendo dividendos e lucros (como empresário) e vencimentos (como agente público) por atividades incompatíveis.

No caso do crime de advocacia administrativa, Castro e Martins teriam defendido oito vezes, perante a Ancine, os interesses da BSB Cinema em relação às verbas de "Cano Serrado".

O MPF também pede que a Justiça decrete a indisponibilidade dos bens de Castro, além do seu afastamento do cargo e de funções públicas.

Por fim, o órgão pede, em tutela provisória, o ressarcimento de prejuízos causados pelos supostos crimes, exigindo que Castro pague uma multa de R$ 1,39 milhão, e Ricardo, R$ 946 mil. Das empresas nas quais o presidente da Ancine teria participação --Zooks Consultoria e Comunicação, T6 Participações e BSB Cinema-- o MPF pede que tenham R$ 278 mil bloqueados.

Outras denúncias Esta é a terceira denúncia do MPF contra Castro. Ajuizada no mês passado, a segunda delas o acusa de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato. Ele teria, entre 2008 e 2019, omitindo que era o sócio-administrador da empresa Supro Limited, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas.

Já a primeira das denúncias, feita em setembro, atesta que o presidente da Ancine teria se unido a outras sete pessoas para manchar a imagem de outros diretores da agência.