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Sob nova direção

Colunista social e pastor Tutuca assume diretoria da Ancine

Edilásio Barra será responsável pela gestão do Fundo Setorial do Audiovisual, que movimentou R$ 800 mi no ano passado

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 07:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 07:50
O apresentador Edilásio Barra, o Tutuca, que assume a Superintendência de Desenvolvimento Econômico da Ancine Crédito: Reprodução
O colunista social e pastor Edilásio Barra, conhecido como Tutuca, foi nomeado nesta quarta-feira, 23, como Superintendente de Desenvolvimento Econômico da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A direção é responsável pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que em 2018 investiu cerca de R$ 800 milhões no mercado brasileiro - o principal instrumento de fomento direto do audiovisual no País.
Desde o início do ano, Tutuca tem passado por cargos na área da cultura do governo federal. Segundo a Coluna do Estadão, ele é aliado do deputado federal Éder Mauro (PSD-PA), por sua vez próximo do presidente Jair Bolsonaro.
Tutuca comandou um programa de TV chamado VIP, na RedeTV!, que lhe rendeu o apelido de "Amaury Jr. carioca", e também é fundador da Igreja Continental do Amor de Jesus, no Rio. Ele estava ocupando a cadeira de diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais da Secretaria Especial de Cultura, e agora mudou de cargo.

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Segundo a Ancine, entre suas novas atribuições, estão a operação das chamadas públicas do Fundo Setorial, aumentar a competitividade da indústria, promover a sustentabilidade própria do setor e promover a articulação dos vários elos da cadeia produtiva do audiovisual.

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