Colunista social e pastor Tutuca assume diretoria da Ancine

Tutuca comandou um programa de TV chamado VIP, na RedeTV!, que lhe rendeu o apelido de "Amaury Jr. carioca", e também é fundador da Igreja Continental do Amor de Jesus, no Rio. Ele estava ocupando a cadeira de diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais da Secretaria Especial de Cultura, e agora mudou de cargo.