Mestre do Sabor: conheça os candidatos aprovados na 1ª fase

Todas as 24 vagas de "Mestre do Sabor" estão preenchidas. Na última quinta-feira (24), o reality show gastronômico da TV Globo completou o número de candidatos nos times dos mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão.
Mostrando o prato que melhor representa cada um, sete chefs profissionais foram aprovados na primeira noite da fase Prato de entrada, nove na segunda noite e oito na última. A atração contará com mais três fases antes da semifinal e da final. Confira, abaixo, a trajetória de cada um dos selecionados para o programa.
TIME DO MESTRE JOSÉ AVILLEZ
- DJALMA VICTOR
- 35 anos, Belo Horizonte/MG
- Chef do Restaurante Osso, Djalma se rendeu à gastronomia depois de começar a cursar Direito e ver que não era bem o que queria. Prestes a terminar a faculdade, abandonou o curso e foi para Lisboa estudar sua verdadeira paixão. O mestre português José Avillez é uma de suas grandes referências, junto com Joël Robuchon e Alex Atala. Seu estilo preferido é a cozinha brasileira de vanguarda. E foi cozinhando uma Barriga de porco prensada com canjica branca, milho e pipoca que ele garantiu uma das vagas do reality gastronômico.
- GUSTAVO YOUNG
- 36 anos, São Paulo/SP
- Dono do restaurante Bacuri Cozinha e da padaria Tartaruga Panifício Manual, Gustavo é Engenheiro Mecânico de formação, mas sempre amou cozinhar. Depois de fazer um estágio com a também chef Bel Coelho, decidiu investir na sua paixão. Ficou cinco anos na Europa e por lá passou por restaurantes de três estrelas Michelin. Os chefs com quem trabalhou são suas maiores referências: Bel Coelho, Joan Roca, Albert Raurich e Alain Guiard. Conquistou seu lugar no programa com o prato Pargo confitado, purê de palmito pupunha e farofa uarini.
- GABRIEL COELHO
- 31 anos, São Paulo/SP
- O chef começou a cozinhar quando se mudou do interior para a capital de São Paulo, aos 18 anos. Cresceu vendo a mãe e a avó desempenharem essa função em casa e na fazenda da família, e sempre teve uma ligação muito forte com a cozinha. Foram essas referências que criaram sua preferência pela comida de verdade, bem apresentada e valorizando os ingredientes brasileiros. Na gastronomia, sua inspiração está em nomes como René Redzepi, Alex Atala, David Chang, Heston Blumenthal e Christian Puglisi. Gabriel conquistou vaga no programa com o prato Costelinha de porco, purê de broa de milho e vinagrete de milho queimado.
- LUI VERONESE
- 31 anos, Brasília/DF
- O chef vem de uma família de cozinheiros amadores que cozinhavam diariamente em casa. Especializou-se em gastronomia de forma autônoma, aprendendo com chefs, com os pais e no trabalho tudo o que sabe. Para transformar o hobby em profissão e ser capaz de desempenhar funções de um chef executivo, formou-se em Administração. Alex Atala, Arzak, Ferran Adriá, Irmãos Roca e Francisco Ansilieiro são alguns dos nomes da gastronomia que o inspiram em sua cozinha moderna e de conceito, focada em ingredientes regionais. Em Mestre do Sabor foi o prato Leque de avestruz com purê de ervilhas, couve-flor e um bolo de maçã verde que garantiu sua aprovação.
- RAFAEL LORENTI
- 30 anos, São Paulo/SP
- O chef do Basilicata pão, empório e restaurante começou na gastronomia aos 15 anos, cozinhando em eventos, e desde então não parou mais. Especializado em culinária italiana, Rafael tem como principais referências o chef Massimo Bottura e o açougueiro italiano Dário Cecchini. Não à toa, escolheu a massa Spaghetti alla carbonara para apresentar no programa. O prato agradou os mestres e o chef conquistou sua vaga.
- ANA BUENO
- 48 anos, Paraty/RJ
- A chef do Restaurante Banana da Terra tem uma relação com a comida que considera cíclica: começou a cozinhar para se sustentar e todos os caminhos da vida a levaram para a cozinha, enquanto a cozinha sempre abre para ela novos caminhos. Ana reverencia todos os chefs brasileiros e estrangeiros que ajudaram a popularizar a comida brasileira linha que também segue nos últimos 20 anos. Por isso escolheu Peixe com banana, prato tipicamente nacional, para garantir vaga no programa.
- JANETE BORGES
- 41 anos, Florianópolis/SC
- Chef da Duca Charcutaria, Janete teve como primeira profissão a Moda. Depois de muitas mudanças de endereço, percebeu que o caderno de receitas era o item que sempre a acompanhava e mais trazia alegria. Foi então que decidiu migrar para o mundo da gastronomia, sua grande paixão. Nomes como Ana Soares, Neide Rigo, Mara Sales e Michel Bras fazem parte das referências de sua cozinha. Janete segue a linha da comida brasileira afetiva, caiçara e de roça contemporâneas e, por isso, apresentou uma Garoupa curada com eryngui e alho-poró, molho ponzu com colágeno de porco como prato de entrada, conquistando vaga no programa.
- THIAGO DAS CHAGAS
- 36 anos, Recife/PE
- O chef é dono dos restaurantes Reteteu Comida Honesta e São Pedro Restaurante, onde cozinha comida brasileira regional pernambucana. Seu amor pela culinária despertou ainda na infância, enquanto via a avó cozinhar para os oito netos. Três décadas depois, ele segue com a mesma paixão e brilho nos olhos pela gastronomia, agora sua profissão. Chefs como Nuno Mendes, José Avillez, Fergus Henderson e César Santos são referência para Thiago. Trazendo um pouco de sua cozinha para o Mestre do Sabor, ele preparou um arroz de caranguejo e foi aprovado.
TIME DA MESTRE KÁTIA BARBOSA
- LILI ALMEIDA
- 38 anos, Salvador/BA
- Dona do restaurante Casa Dona Lili, em Salvador, a chef migrou da Comunicação para a Gastronomia em 2005, quando se mudou para São Paulo e precisou cozinhar em casa. Ali começou sua paixão pela culinária, que se transformou em profissão. Lili gosta da cozinha artesanal caseira e tem como inspirações as boas lembranças do gostinho da comida da avó, da tia e de sua mãe, além de admirar chefs como Angélica Moreira, Leira e todas as cozinheiras negras de Salvador. O prato Arroz caldoso de rabada lhe deu a aprovação no programa.
- SEICHELE BARBOZA
- 28 anos, Aracaju/SE
- A chef fundou o bistrô Seu Sergipe com o intuito de evidenciar a gastronomia sergipana. Iniciou no mundo das panelas e dos fogões profissionalmente aos 21 anos, quando abandonou o trabalho em uma imobiliária e ingressou na Faculdade de Gastronomia. Sua principal inspiração é a cozinha de sua mãe, com quem aprendeu a fazer magia com a comida. Trabalha com fusion food, uma cozinha de fusão entre técnicas da gastronomia e alimentos sazonais do bioma de sua terra. Com o prato Arraia no arroz de majongome ela entrou para a competição.
- CAROL ALBUQUERQUE
- 38 anos, São Paulo/SP
- A chef trabalha no restaurante Maní e segue um estilo culinário que prioriza o sabor e o uso de ingredientes locais frescos, com um olhar criativo. Sempre teve a culinária presente em sua vida, desde a época em que vendia doces no colégio e cozinhava refeições para as amigas. Quando surgiu a primeira faculdade de Gastronomia em sua cidade natal, no Rio Grande do Sul, mergulhou profissionalmente no mundo da culinária. Os chefs Willem Vandeven, Michel Bras e Helena Rizzo são suas grandes referências na gastronomia. Para ser aprovada, ela cozinhou Pargo de purê de banana da terra assada e vinagrete de pimenta biquinho.
- LIRA MÜLLER
- 32 anos, Povoado da Barrinha Cajueiro da Praia/PI
- A maternidade despertou a curiosidade de Lira pela gastronomia e aproximou a chef da cozinha do dia a dia, um sonho antigo adiado por anos. A participante tem como referências na arte culinária os chefs Alex Atala, Helena Rizzo, Roberta Sudbrack, Dabiz Muñoz e Alain Passard. Juntando um pouco de tudo que aprendeu com os ídolos, ela desenvolve uma cozinha com características diversas: mar, brasa, brasileira e contemporânea. Foi seguindo essa linha, com o prato Casquinha de caranguejo com farinha de bragantina, bisque e unha de caranguejo empanada, que ela foi aprovada para a competição.
- AMANDA GREZZANA
- 33 anos, Caxias do Sul/RS
- A chef do Boaz Restaurante e Careme Café cozinha desde a infância, preparando macarronadas dominicais junto com o avô. Começou a cursar Turismo e Hotelaria, mas vendo o curso de Gastronomia no prédio ao lado, decidiu seguir sua intuição e mudar de faculdade. Desde então trabalha em cozinhas e viaja em busca de mais conhecimento sobre seu ofício e paixão. Amanda admira chefs como Diego Lozano e Alex Atala. Suas primeiras referências foram de uma culinária afetiva, de raiz italiana, e também com uso de ervas e aromáticos, que eram cultivados na horta dos avós. Hoje ela segue a linha da cozinha contemporânea e clássica francesa. O prato que preparou para entrar na competição foi Vitela com emulsão de porcini, musseline de couve-flor e picles de maxixe.
- MARCELO COTRIM
- 35 anos, Cuiabá/MT
- Depois de cursar Publicidade e Propaganda e Sistemas da Informação, Marcelo percebeu que sua felicidade poderia estar em um hobby: a cozinha. Estava certo. Desde as primeiras aulas, tomou como missão tornar a cultura cuiabana conhecida e coloca isso em prática por meio da Cotrim Gastronomia: eventos personalizados e consultoria gastronômica, seguindo uma linha de cozinha tradicional aliada à contemporânea. Suas inspirações são os chefs Rodrigo Oliveira, Jefferson Rueda, Claude Troisgros, Alex Atala e Emmanuel Bassoleil. Com o prato Pintado grelhado, musseline de mandioquinha e pequi, farofa de pixé com escamas, ele foi aprovado para a competição.
- FERNANDO VAZ
- 39 anos, Rio de Janeiro/RJ
- Atual chef do Restaurante Xian, Fernando criou novas técnicas de execução da culinária franco-asiática e é um dos maiores entusiastas desta linha gastronômica no Brasil. Sua trajetória na cozinha começou por iniciativa própria, aos 15 anos, quando fez seu primeiro curso profissionalizante. O chef tem como referências nomes com os quais trabalhou ao longo de mais de 20 anos na gastronomia, como Laurent Suaudeau, Rolland Villard, Dominique e Alain Raymond. Foi aprovado para a competição com o prato Crocante de costela de boi com aligot de queijo coalho e picles de cebola roxa.
- FELIPE OLIVEIRA
- 34 anos, Tiradentes/MG
- Felipe chefia o restaurante tradicional Tragaluz, em Tiradentes, e há seis meses inaugurou o ORA Restaurante, seu próprio estabelecimento. Sua entrada no mundo da gastronomia foi aos 14 anos, quando começou a cozinhar em casa. Aos 21, especializou-se cozinheiro e deu início ao trabalho em grandes restaurantes de São Paulo e Belo Horizonte. Com o passar dos anos, criou grande admiração por chefs como Paul Bocuse, Pierre, Claude e Jean Troisgros e Alex Atala. Suas raízes dão a pista da linha gastronômica de sua preferência: contemporânea mineira. Com o prato Cupim braseado, purê de baroa com mini legumes grelhados ele foi aprovado no programa.
TIME DO MESTRE LEO PAIXÃO
- ANDRÉ BARROS
- 51 anos, Goiânia/GO
- Chef do restaurante Country Glube de Goiás, André começou a trabalhar profissionalmente com gastronomia como auxiliar de cozinha, em 1999, nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a atuar como chef fazendo consultorias para oficinas de culinária e produzindo festivais de gastronomia em Goiás. Tem admiração e se inspira em nomes como Mara Sales, Neka Mena Barreto, Laurent Suadeau e Dagoberto Torres. Sua linha de comida é a caseira e para compartilhar. Garantiu vaga com o prato Bobó de camarão com baru e babaçu.
- DIEGO GIMENEZ
- 31 anos, São Paulo/SP
- O chef do restaurante Skye Hotel Unique levanta a bandeira da cozinha brasileira. Entrou no mundo da gastronomia por sugestão de seu irmão, que sempre o viu cozinhar. Trabalhava, antes, com Publicidade, mas até se render à arte culinária, não se sentia completo. Está há 12 anos no ramo, aproveitando seu lado criativo na profissão que ama. Alguns chefs referência para Diego são Grant Achatz, René Redzepi, Onildo Rocha, Fabrício Lemos, Laurent Saudeau, Claude Troisgros e Emmanuel Bassolei, além de vários chefs brasileiros. No programa, cozinhou um Cassoulet do Amazonas.
- DUDU POERNER
- 27 anos, Balneário Camboriú/SC
- Dono do Restaurante Dudu, onde desempenha sua cozinha regional contemporânea, o chef arriscou os primeiros pratos ainda na adolescência, produzindo receitas para jantares da família. Logo em seguida começou a trabalhar em restaurantes, e nunca mais parou. A gastronomia, ele conta, é sua maior paixão e verdadeira satisfação. Três chefes dão uma inspiração a mais para o participante: René Redzepi, Alex Atala e Dan Barber. Com Arroz bomba de galinha caipira com polvo, quiabo e milho verde ele garantiu seu lugar no reality.
- ROBERTO NEVES
- 31 anos, Belém/PA
- O interesse do chef por gastronomia surgiu aos 14 anos, idade em que começou a ajudar a mãe e as tias na cozinha. Aos 17, Roberto fez o primeiro curso de panificação e confeitaria. Já formado, participou de grandes concursos e viagens gastronômicas pelo Brasil defendendo a gastronomia paraense. Chefs como Paulo Martins, Thiago Castanho, Felipe Bronze, Alex Atala e Jeferson Arrueda são referências para a construção de seu repertório focado na cozinha de raiz contemporânea, que preza pela essência e valorização dos produtos e suas origens. Foi aprovado na competição com o prato Filhote à caboclo.
- VIVIANE ALMEIDA
- 22 anos, Rio de Janeiro/RJ
- A escolha de Viviane pela culinária tem grande influência do incentivo de seu pai e de programas de TV sobre o assunto. Por isso decidiu cursar a Faculdade de Gastronomia, transformando sua admiração em profissão. Tem grande apreciação pela cozinha de vanguarda e contemporânea e por chefs como Manu Buffara, Dominique Crenn, Daniella Soto-Innes, Felipe Bronze e Bjorn Frantzen. Foi o prato Barriga de porco, tutu de lentilhas e cogumelo marinado que rendeu sua aprovação na competição.
- RICARDO CALDAS
- 47 anos, Florianópolis/SC
- Chef do restaurante Dolce Vita, onde exerce sua culinária contemporânea, Ricardo passou nove anos em Londres, na Inglaterra, adquirindo experiência com a gastronomia. De volta ao Brasil, escolheu as terras catarinenses para solidificar seu trabalho e seus sonhos. Três chefs são suas referências na cozinha: Claude Troisgros, Helena Riso e Jefferson Rueda. Em Mestre do Sabor, ele foi aprovado com o prato Morcela grelhada com purê de cenoura braseada, berinjela marinada e espuma de caipirinha.
- RAISSA RIBEIRO
- 25 anos, São Paulo/SP
- Raissa começou a cozinhar em casa, aprendendo com a avó a fazer massas clássicas italianas, tortas e alguns bolos. Apaixonou-se pela comida e, desde então, sua vida gira em torno do alimento. Além da culinária italiana, pela qual é apaixonada, a chef não dispensa a comida mineira clássica. Destaca como inspirações os chefs Ivan Ralston, Mara Salles, Alberto Landgraf e Rafa Costa e Silva. Com o prato Ravióli de camarão, lagostim e tuille de bottarga, ela garantiu vaga no reality.
- MARIANA PELOZIO
- 33 anos, São Paulo/SP
- A chef, que sempre gostou de cozinhar, fez sua primeira receita aos nove anos, seguindo as anotações de um livro da avó. Depois de se formar em administração e trabalhar com tecnologia, decidiu estudar gastronomia. Juntando o que sabia de administração e o que aprendeu de culinária, montou o restaurante Duas Terezas, onde serve comida de afeto (comfort food) comida brasileira real, sem reconstruções. Chefs como Janaína Rueda, Danilo Miyaoka, Morena Leite, Pia Leon e José Barattino são algumas de suas referências. Para entrar na competição, Mariana cozinhou Bochecha de porco com arroz de coco, farofa de castanha e pistache.