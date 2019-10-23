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Veleiro-escola da Marinha do Uruguai aberto a visitações em Vitória

Capitán Miranda recebe visitantes nesta sexta (25) e sábado (26), no Porto de Vitória. A entrada é gratuita

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 18:12
O veleiro-escola da Marinha do Uruguai "Capitán Miranda" Crédito: Divulgação
Um dia após o Logos Hope dar adeus ao Espírito Santo, uma outra embarcação chega à Capital capixaba aberto à visitações. Trata-se do Veleiro-Escola Capitán Miranda, da República Oriental do Uruguai. Ele atracou na tarde desta quarta-feira (23), no Porto de Vitória, e receberá visitantes já nesta sexta-feira (25).
Segundo a Codesa, o veleiro-escola estará aberto nesta sexta e sábado, das 14h às 17h30, para os admiradores da vida marítima. A entrada é gratuita.
O navio realiza a viagens de instrução de Guardas-Marinha da Marinha uruguaia, com 77 tripulantes, futuros Oficiais da Marinha uruguaia, à bordo. Construído em 1930, originalmente como navio de pesquisa hidrográfico, foi transformado em navio-escola em 1978.
O nome é uma homenagem ao hidrógrafo e Capitán de Navio da Marinha uruguaia - equivalente a Capitão de Mar e Guerra na Marinha do Brasil - Francisco Prudêncio Miranda.

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  • Quando:  sexta-feira (25) e sábado (26)
  • Horário: das 14h às 17h30
  • Onde: no Porto de Vitória - Av. Getúlio Vargas, 556 - Centro, Vitória
  • Entrada gratuita

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