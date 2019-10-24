Vencedor do 'The Voice Kids', Jeremias Reis lança seu 1º EP 'Gratidão'

18/07/2019 - O capixaba Jeremias Reis venceu o The Voice Kids 2019 Crédito: Jeane Bahiense/Divulgação

Jeremias Reis continua fundo na consolidação de sua carreira após vencer o The Voice Kids 2019. Um mês após lançar o single "A Língua Dos Anjos" (Luã Freitas/Misaias Oliveira) como seu debut oficial no mercado fonográrico, o capixaba apresenta sua primeira obra completa. "Gratidão" chegou nesta terça-feira (22) como um agradecimento pela reviravolta na vida do menino humilde, morador da Serra.

"Mudou bastante a minha vida. Agora estou fazendo vários shows, recebendo convites para apresentações. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo", comenta o cantor mirim ao Divirta-se, sobre a nova fase e a proposta do EP.

Composto de quatro músicas, "Gratidão" apresenta Jeremias ao nicho musical em que o garoto quer falar, o gospel. Para isto, o trabalho da Universal Music é criterioso para preparar uma estrela, da seleção do repertório às participações.

Gratidão foi gravado no estúdio Toca do Bandido, no Rio de Janeiro, sob a direção musical de Mauricio Oliveira. Chega a ser detalhista e disposto a tirar a imagem de criança e prepará-lo para o futuro o trabalho feito por Maurício.

O movimento é fácil de perceber pois, mesmo participando de um festival infantil, a seleção feita pela gravadora apresenta um trabalho adulto para o pré-adolescente. Mesmo assim, as músicas são de bom gosto e com melodias pop prontas para abraçar os fãs não acostumados com o mundo gospel.

Para completar, as participações também foram selecionadas a dedo. Além de Preto no Branco que acompanha Jeremias em "A Língua Dos Anjos", Eli Soares faz um belo dueto com o rapazinho em "Sobre As Águas" (Jefte Santos). A música foi lançada como single, juntamente com o EP, com direito a um video clipe. Dirigido por Fill Rocha, o vídeo foi gravado em um galpão no bairro de Água Branca, em São Paulo.

Segundo Jeremias, não teve encontro nos estúdios, mas os contatos para a pré-gravação foram incríveis e cheios de aprendizado. "Não gravamos um do lado do outro, cada um gravou sua parte. Mas foi muito legal. O Clovis, do Preto no Branco, é um cara muito simpatico e engraçado. Ele fazia muitas piadas. O Eli também é engraçado, simpático, mas me deu muitas dicas como continuar estudando música", conta.

Mesmo com a promessa feita na final do "The Voice Kids" de gravarem uma música com Jeremias em seu disco, Simone e Simaria não aparecem no disco. "Deixa Ele Ser Deus na Tua Vida" (Elmir Soeiro) e "Ele Sabe" (Gael Bardoti / Mauricio Oliveira) completam o EP. Mas nada que esteja nos planos. "Vamos gravar, mas ainda não tem data prevista para gravar", conta Jeremias.

Agora, o rapaz espera que a bonança continue. Atualmente, ele faz cerca de 6 shows no mês, fora as apresentações pocket. "Espero ainda ser chamado para festivais gospel. Comecei agora e muitos não sabem que eu estou neste nicho", explica ele sobre o próximo sonho a ser realizado.