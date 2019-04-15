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Sucesso teen

Com a agenda lotada, Jeremias Reis quer investir na carreira gospel

O cantor-mirim tinha o sonho de ser palhaço e quer continuar morando na Serra

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 18:29

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

15 abr 2019 às 18:29
15/04/2019 - Jeremias Reis comemora a vitória no The Voice Kids e a agenda lotada Crédito: Vitor Jubini
"A ficha ainda não caiu", ressalta Jeremias Reis, o capixaba vencedor do "The Voice Kids" e novo astro-mirim da TV um dia após vencer o reality global. "Desde que cheguei em Vitória, no domingo, mal tive tempo para dormir. Tenho tirado muitas fotos, atendido fãs e conversando com os jornalistas. É um sonho que espero que não termine nunca", revela o garoto, que está seguindo uma agenda mais apertada que a de muitos adultos.
"Ainda não tive tempo de ver os meus amigos do colégio, o que pretendo fazer logo. Também quero ir à igreja. Foi lá que comecei e é lá que desejo comemorar a Vitória", complementa o menino, que conseguiu 58,19% da preferência do público no programa e venceu Raylla Araújo (do time Brown) e Luiza Barbosa (do time Cláudia Leitte).
>> "Esse prêmio é do Espírito Santo", diz Jeremias Reis ao chegar ao Estado
Por falar no lado religioso de Jeremias, ser cantor gospel é um desejo que ele pretende seguir. "Comecei cantando na Igreja Assembleia de Deus de Central Carapina (na Serra). Gosto muito do louvor 'Sonda-me, Usa-me', de Aline Barros", cita, dizendo que espera gravar um CD só com faixas cristãs. "Inclusive, a música que vou gravar com as minhas técnicas, Simone & Simaria, no meu primeiro disco, será gospel também".
Jeremias diz que escolheu as "coleguinhas" como técnicas porque elas também seguem a sua religião. "Ficamos muito amigos e o suporte que elas me deram foi importante. Também fiquei muito próximo da Yasmim, que participou do mesmo grupo que eu no programa", relembra.
Jeremias Reis abraça Simone ao saber da vitória Crédito: Reprodução/TV Globo
PALHAÇO E IPHONE
Há mais segredos na "cachola" de Jeremias Reis que os fãs podem imaginar. O capixaba, antes de se aventurar no mundo da música, tinha um sonho de infância. "Pensava em ser palhaço. Sempre fui fã de Patati Patatá. Via as apresentações na televisão e tentava imitar. Todo mundo adorava, ria a aplaudia", ressalta, sempre com um sorriso no rosto e a simpatia peculiar que conquistou o Brasil.
>> Jeremias é exemplo de que não falta talento em território capixaba
Como prêmio por ter vencido o "The Voice Kids", o cantor vai gravar um CD pelo selo Universal Music, além de ter embolsado R$ 250 mil. A grana já tem um destino certo. "Quero comprar um celular novo, de preferência um iPhone X S Max", revela um de seus sonhos de consumo. O aparelho, o último modelo lançado pela Apple no mercado, custa em torno de R$ 7.900,00. "Além disso, minha mãe vai decidir o que vamos fazer com a grana. Queremos reformar a minha casa (no bairro Cantinho do Céu) e, quem sabe, comprar uma nova casa. Mas quero continuar na Serra".
15/04/2019 - Jeremias Reis comemora a vitória no The Voice Kids e a agenda lotada Crédito: Vitor Jubini
Amante de pizza e de batata frita, Jeremias (que tem quatro irmãos, sendo que não conhece um deles) ressalta que a agenda continuará apertada por esses dias. "Uma equipe do 'Fantástico' (comandada pela repórter Carol Raimundi) está em Vitória e vai me acompanhar por esses dias. Vai ser muito legal", comemora. Na tarde desta segunda-feira (15), o cantor teve um encontro com o governador Renato Casagrande e falou que vai aceitar o convite que recebeu para fazer um curso na Faculdade de Música do Espírito Santo: "Vou aprender coisas novas e vai ajudar na minha formação como músico", comemora. Esse guri vai longe.

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