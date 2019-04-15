Com a agenda lotada, Jeremias Reis quer investir na carreira gospel

"A ficha ainda não caiu", ressalta Jeremias Reis, o capixaba vencedor do "The Voice Kids" e novo astro-mirim da TV um dia após vencer o reality global. "Desde que cheguei em Vitória, no domingo, mal tive tempo para dormir. Tenho tirado muitas fotos, atendido fãs e conversando com os jornalistas. É um sonho que espero que não termine nunca", revela o garoto, que está seguindo uma agenda mais apertada que a de muitos adultos.
"Ainda não tive tempo de ver os meus amigos do colégio, o que pretendo fazer logo. Também quero ir à igreja. Foi lá que comecei e é lá que desejo comemorar a Vitória", complementa o menino, que conseguiu 58,19% da preferência do público no programa e venceu Raylla Araújo (do time Brown) e Luiza Barbosa (do time Cláudia Leitte).
Por falar no lado religioso de Jeremias, ser cantor gospel é um desejo que ele pretende seguir. "Comecei cantando na Igreja Assembleia de Deus de Central Carapina (na Serra). Gosto muito do louvor 'Sonda-me, Usa-me', de Aline Barros", cita, dizendo que espera gravar um CD só com faixas cristãs. "Inclusive, a música que vou gravar com as minhas técnicas, Simone & Simaria, no meu primeiro disco, será gospel também".
Jeremias diz que escolheu as "coleguinhas" como técnicas porque elas também seguem a sua religião. "Ficamos muito amigos e o suporte que elas me deram foi importante. Também fiquei muito próximo da Yasmim, que participou do mesmo grupo que eu no programa", relembra.
PALHAÇO E IPHONE
Há mais segredos na "cachola" de Jeremias Reis que os fãs podem imaginar. O capixaba, antes de se aventurar no mundo da música, tinha um sonho de infância. "Pensava em ser palhaço. Sempre fui fã de Patati Patatá. Via as apresentações na televisão e tentava imitar. Todo mundo adorava, ria a aplaudia", ressalta, sempre com um sorriso no rosto e a simpatia peculiar que conquistou o Brasil.
Como prêmio por ter vencido o "The Voice Kids", o cantor vai gravar um CD pelo selo Universal Music, além de ter embolsado R$ 250 mil. A grana já tem um destino certo. "Quero comprar um celular novo, de preferência um iPhone X S Max", revela um de seus sonhos de consumo. O aparelho, o último modelo lançado pela Apple no mercado, custa em torno de R$ 7.900,00. "Além disso, minha mãe vai decidir o que vamos fazer com a grana. Queremos reformar a minha casa (no bairro Cantinho do Céu) e, quem sabe, comprar uma nova casa. Mas quero continuar na Serra".
Amante de pizza e de batata frita, Jeremias (que tem quatro irmãos, sendo que não conhece um deles) ressalta que a agenda continuará apertada por esses dias. "Uma equipe do 'Fantástico' (comandada pela repórter Carol Raimundi) está em Vitória e vai me acompanhar por esses dias. Vai ser muito legal", comemora. Na tarde desta segunda-feira (15), o cantor teve um encontro com o governador Renato Casagrande e falou que vai aceitar o convite que recebeu para fazer um curso na Faculdade de Música do Espírito Santo: "Vou aprender coisas novas e vai ajudar na minha formação como músico", comemora. Esse guri vai longe.