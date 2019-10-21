Home
Pré-venda para show de Taylor Swift no Brasil começa nesta terça

Primeiro lote é destinado a clientes do C6 Bank com cartão Mastercard

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 19:01

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Taylor Swift Crédito: Instagram/@mattwinkelmeyer

Os ingressos para o show da cantora Taylor Swift em São Paulo começarão a ser vendidos a partir desta terça-feira, 22 de outubro. Na internet, a venda será liberada às 00h01 e, na bilheteria oficial do UnimedHall, as entradas podem ser compradas a partir das 10h.

A pré-venda é exclusiva para clientes do banco C6 Bank com cartão Mastercard. Para o público geral, os ingressos poderão ser comprados a partir do dia 25 de outubro.

Anunciada no começo de setembro, a apresentação acontecerá no dia 18 de julho de 2020, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O show faz parte da turnê mundial Lover, que passa por países como Bélgica, Alemanha e Estados Unidos. O Brasil é o único da América Latina que integra a lista.

