Planta e Raiz e Maskavo tocam em festival gastronômico de Linhares

1º Festival Gastronômico da Foz do Rio Doce, que acontece dentro da Festa do Robalo, em Povoação, acontece entre os dias 11 e 13 de outubro com muita comida e música

Leonardo Goliver

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 21:04

 - Atualizado há 6 anos

A banda Planta e Raiz é uma das atrações da festa Crédito: Instagram/@plantaeraiz

A tradicional Festa do Robalo terá neste ano o 1º Festival Gastronômico da Foz do Rio Doce, na Vila de Povoação, em Linhares, no Norte do Estado. O evento acontece entre os de sexta (11) a domingo (13), na área de eventos da vila, onde antes era um campo de futebol. A expectativa da organização é reunir 6 mil turistas por dia de evento.

O evento contará com diversos pratos preparados especialmente para o festival. Além das opções gastronômicas, haverá muita música com shows de artistas locais, dança e cultura. Os ritmos a animar o evento são variados, mas o reggae é quem chama atenção com duas atrações nacionais.

Um dos destaques é o banda Planta e Raiz, que neste ano lançou dois singles. "Desejo - Ao Vivo" e o remix de "Filho do Leão". Eles se apresentam no sábado (12).  A banda Maskavo anima o domingo (13), apresentando músicas de sucesso como "Um Anjo do Céu" e a mais recente "Lá no Céu".

Os preparativos já começaram na Vila de Povoação, balneário de Linhares. De sexta (11) até domingo (13), vários artistas locais vão se apresentar no evento Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação

CONCURSO GASTRONÔMICO

Durante o evento também haverá concurso de pratos típicos. De acordo com a organização, seis pratos vão estar na disputa pelos R$ 3 mil em premiação. O valor será dividido entre os três primeiros colocado. Os valores dos pratos vão variar entre R$ 5 e R$ 20.

De acordo com o presidente da Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação, Simião Barbosa dos Santos, o festival tem tudo para ser sucesso no balneário. “Serão três dias de muita gastronomia, entretenimento e lazer em nossa vila. Contamos com uma programação para todos os gostos. Convido a todos para prestigiarem o festival que está sendo preparado com muito carinho”, convidou o presidente.

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, destacou a importância da parceria. “É mais um importante evento que será essencial para fomentar o turismo e a cultura local, gerando renda à comunidade”, destacou o prefeito.

CONFIRA OS PRATOS PARTICIPANTES

  • Coxa de frango desossada, recheada e acompanhada com farofa na manteiga
  • Participante: Jhon Wayne

  • Escondidinho de costela com farofa tropical e cocada de cacau
  • Participante: Eliane

  • Espetinho de kafta com vinagrete e farofa na manteiga
  • Participante: Elys

  • Lagarto assado com molho especial e arroz a piamontese
  • Participante: Edmilson

  • Costelinha de porco com molho de manga
  • Participante: Layres

  • Torta de frango
  • Participante: Valquiria

VEJA A PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (11)
  • 18h- Monte Videl
  • 20h30 – Preta e Branca
  • 22h30 – Rolck
  • 00h10 – Claudinho

  • Sábado (12)
  • 11h – Abertura do Espaço Gastronomia
  • 12h – Cacau
  • 18h – Projeto X
  • 20h30 – Planta e Raiz
  • 22h40 – Forró Simininu
  • 0h – Law Lima

  • Domingo (13)
  • 11h – Abertura do Espaço Gastronomia
  • 14h – Axé Raiz
  • 17h30 – Maskavo
  • 20h – Austral Brasil
  • 22h – Henrique Cantor
  • 0h – Encerramento

