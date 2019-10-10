Planta e Raiz e Maskavo tocam em festival gastronômico de Linhares

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 21:04
- Atualizado há 6 anos
A tradicional Festa do Robalo terá neste ano o 1º Festival Gastronômico da Foz do Rio Doce, na Vila de Povoação, em Linhares, no Norte do Estado. O evento acontece entre os de sexta (11) a domingo (13), na área de eventos da vila, onde antes era um campo de futebol. A expectativa da organização é reunir 6 mil turistas por dia de evento.
O evento contará com diversos pratos preparados especialmente para o festival. Além das opções gastronômicas, haverá muita música com shows de artistas locais, dança e cultura. Os ritmos a animar o evento são variados, mas o reggae é quem chama atenção com duas atrações nacionais.
Um dos destaques é o banda Planta e Raiz, que neste ano lançou dois singles. "Desejo - Ao Vivo" e o remix de "Filho do Leão". Eles se apresentam no sábado (12). A banda Maskavo anima o domingo (13), apresentando músicas de sucesso como "Um Anjo do Céu" e a mais recente "Lá no Céu".
Durante o evento também haverá concurso de pratos típicos. De acordo com a organização, seis pratos vão estar na disputa pelos R$ 3 mil em premiação. O valor será dividido entre os três primeiros colocado. Os valores dos pratos vão variar entre R$ 5 e R$ 20.
De acordo com o presidente da Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação, Simião Barbosa dos Santos, o festival tem tudo para ser sucesso no balneário. “Serão três dias de muita gastronomia, entretenimento e lazer em nossa vila. Contamos com uma programação para todos os gostos. Convido a todos para prestigiarem o festival que está sendo preparado com muito carinho”, convidou o presidente.
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, destacou a importância da parceria. “É mais um importante evento que será essencial para fomentar o turismo e a cultura local, gerando renda à comunidade”, destacou o prefeito.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o