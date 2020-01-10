Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'O Aprendiz': Band abre inscrições para participantes anônimos

Veja como se inscrever na nova temporada do reality show, que tem gravações previstas para ocorrer entre março e agosto de 2020

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 22:23
O Aprendiz, reality show da Band apresentado por Roberto Justus, teve suas inscrições abertas nesta quinta-feira, 9. Esta será a primeira vez desde 2011 em que 'anônimos' poderão se inscrever no programa.
Roberto Justus estará à frente de 'O Aprendiz' em 2020; nova temporada teve suas inscrições abertas ao público Crédito: Band / Divulgação
Na 11ª edição de O Aprendiz, que foi ao ar no ano passado, estiveram presentes apenas influenciadores digitais. Em Aprendiz Celebridades, de 2014, foram chamados nomes conhecidos do público e em Aprendiz - O Retorno, em 2013, apenas ex-participantes tiveram vez.
"Resolvemos voltar às origens e dar oportunidade a todos", explicou Justus em stories no Instagram.

Veja Também

"BBB 20": Globo solta detalhes e líder terá mais poder com festa vip

'BBB 20': o que já se sabe da nova edição do 'Big Brother Brasil'

BBB 20 terá mescla de inscritos e famosos, nova dinâmica e releituras

A nova temporada tem suas gravações previstas entre março e agosto de 2020, na capital paulista, em cidades do interior e fora do Brasil. Entre as perguntas do formulário, constam se a pessoa "possui passaporte válido" ou "visto válido para os Estados Unidos".
Se você pensa em participar do programa, se prepare: os candidatos ficarão confinados por três meses, "sem comunicação".

COMO FAZER SUA INSCRIÇÃO EM O APRENDIZ 2020

Para se inscrever na nova temporada do programa é necessário ser maior de 18 anos, responder a algumas perguntas e enviar uma foto e um vídeo para a produção do programa, com intuito de "se apresentar e dizer por que quer entrar no O Aprendiz"
Entre as perguntas para se inscrever, é necessário responder "qual seu maior fracasso" e "sua maior conquista" até hoje, a sua "maior ambição na vida", além de listar qualidades e defeitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados