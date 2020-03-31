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Morre nos EUA aos 85 anos Tomie dePaola, autor de livros para crianças

Ele é autor da série de livros infantis com a personagem Stregna Nona, uma idosa e bondosa bruxa italiana

Publicado em 31 de Março de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 13:01
Autor de livros infantis, Tomie dePaola morre aos 85 anos
Autor de livros infantis, Tomie dePaola morre aos 85 anos Crédito: Facebook/Tomie dePaola
Tomie dePaola, o prolífico escritor e ilustrador que encantou gerações com os contos de Strega Nona, a bondosa bruxinha italiana, morreu na segunda-feira, 30, em um hospital de New Hampshire (EUA), de acordo com seu agente literário Doug Whiteman. Ele tinha 85 anos, se machucou numa queda na semana passada e morreu por complicações da cirurgia a que foi submetido depois.
Um dos principais nomes da literatura infantil norte-americana, ele trabalhou em mais de 270 livros durante mais de meio século e vendeu quase 25 milhões de exemplares no mundo todo - eles foram publicados 20 línguas. No Brasil, há dois títulos - Strega Nona - A Avó Feiticeira e Carlinhos Precisa de Uma Capa - no catálogo da Global.
Strega Nona, seu mais famoso personagem, surgiu como um rabisco durante uma reunião maçante na Colby Sawyer College, em New London (New Hampshire), onde Tomie dePaola integrava o departamento de teatro. O primeiro conto foi baseado em uma das histórias preferidas de sua infância - sobre uma panela que não para de produzir mingau.

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Strega Nona: An Original Tale saiu em 1975. A série inclui outros títulos, como Strega Nona's Magic Lessons e Strega Nona Meets Her Match. Refletindo sobre a popularidade da personagem, dePaola disse para a Associated Press em 2013: "acho que é porque ela se parece com a avó de todo mundo. Ela é fofa, mas não bonita; é legal e engraçada; é doce e compreensiva. E ela é um pouco atrevida e fica irritada de vez em quando."
Entre seus outros livros (muitos deles são autobiográficos) estão 26 Fairmont Avenue, sobre crescer em Connecticut durante a Grande Depressão, e The Art Lesson. Alguns de seus livros resgatam contos folclóricos e lendas, e ele gostava de escrever sobre o Natal. Fonte: Associated Press.

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