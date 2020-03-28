Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perda

Ídolo infantil nos anos 80, Daniel Azulay morre após contrair coronavírus

O educador e artista plástico carioca tratava de um câncer e contraiu a Covid-19. Ele ficou famoso com o público infantil ao apresentar o programa 'Turma do Lambe-Lambe'

Publicado em 27 de Março de 2020 às 22:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 22:44
O artista plástico Daniel Azulay morreu aos 72 anos por complicações do coronavírus
O artista plástico Daniel Azulay morreu aos 72 anos por complicações do coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook
O desenhista Daniel Azulay, que fez muito sucesso com o público infantil nos anos 80, morreu nesta sexta-feira (27) aos 72 anos. A informação foi confirmada ao site UOL pela esposa, Beth Azulay. O educador e artista plástico carioca tratava de um câncer e contraiu a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
"Com extremo pesar comunicamos que nosso querido Daniel Azulay faleceu hoje a tarde no Rio de Janeiro. Ele estava tratando uma leucemia e contraiu coronavírus. Sua alegria continuará em todos nossos corações para sempre. Faremos rezas virtuais para ele nos próximos dias em virtude do isolamento. Daniel, Te amamos", escreveu a sua página oficial no Facebook. Segundo o site G1, ele estava internado havia duas semanas no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul carioca.

PROGRAMA INFANTIL

Daniel Azulay apresentou de 1977 a 1986 a "Turma do Lambe-Lambe", programa de TV educativo para o público infantil, transmitido primeiramente pela extinta TVE e mais tarde pela Rede Bandeirantes. Ficou conhecido principalmente por ensinar a desenhar e a construir brinquedos, influenciando a geração de crianças que cresceu no final do século passado. Seus personagens ganharam também as páginas das revistas em quadrinhos. Aqui no Espírito Santo, foi a inspiração para programas similares apresentados pelo também artista plástico Milson Henriques, na década de 80.
O desenhista conseguiu se manter relevante mesmo diante da mudança de padrões dos programas infantis da época, com o surgimento de apresentadoras como Xuxa, Angélica e Mara Maravilha. 

REPERCUSSÃO

A morte de Daniel Azulay repercutiu nas redes sociais entre artistas e personalidades, que exaltaram o talento e a trajetória do artista plástico, de formação autodidata.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados