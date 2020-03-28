Ídolo infantil nos anos 80, Daniel Azulay morre após contrair coronavírus

O artista plástico Daniel Azulay morreu aos 72 anos por complicações do coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook

O desenhista Daniel Azulay, que fez muito sucesso com o público infantil nos anos 80, morreu nesta sexta-feira (27) aos 72 anos. A informação foi confirmada ao site UOL pela esposa, Beth Azulay. O educador e artista plástico carioca tratava de um câncer e contraiu a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus

"Com extremo pesar comunicamos que nosso querido Daniel Azulay faleceu hoje a tarde no Rio de Janeiro. Ele estava tratando uma leucemia e contraiu coronavírus. Sua alegria continuará em todos nossos corações para sempre. Faremos rezas virtuais para ele nos próximos dias em virtude do isolamento. Daniel, Te amamos", escreveu a sua página oficial no Facebook. Segundo o site G1, ele estava internado havia duas semanas no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul carioca.

PROGRAMA INFANTIL

Daniel Azulay apresentou de 1977 a 1986 a "Turma do Lambe-Lambe", programa de TV educativo para o público infantil, transmitido primeiramente pela extinta TVE e mais tarde pela Rede Bandeirantes. Ficou conhecido principalmente por ensinar a desenhar e a construir brinquedos, influenciando a geração de crianças que cresceu no final do século passado. Seus personagens ganharam também as páginas das revistas em quadrinhos. Aqui no Espírito Santo, foi a inspiração para programas similares apresentados pelo também artista plástico Milson Henriques, na década de 80.

O desenhista conseguiu se manter relevante mesmo diante da mudança de padrões dos programas infantis da época, com o surgimento de apresentadoras como Xuxa, Angélica e Mara Maravilha.

REPERCUSSÃO

A morte de Daniel Azulay repercutiu nas redes sociais entre artistas e personalidades, que exaltaram o talento e a trajetória do artista plástico, de formação autodidata.

Daniel Azulay: o ídolo que virou um amigo. Um doce amigo. Partiu hoje também por culpa do Corona, essa doença que só um irresponsável pode chamar de gripezinha. Obrigado por tudo, Daniel. ?? — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) March 28, 2020

Daniel Azulay marcou a infância de toda uma geração e impactou várias outras. Agora, nos deixa graças ao COVID-19... Que tristeza absurda... pic.twitter.com/6phYOpxZ30 — Felipe Neto (@felipeneto) March 28, 2020

Uma pena. Daniel Azulay ajudou a educar uma geração com talento, amor e ternura. Substantivos pouco valorizados nos dias de hoje. Força para a família. https://t.co/PZvtnM4Emu — Antonio Tabet (@antoniotabet) March 28, 2020

Que notícia triste! Minha geração aprendeu a desenhar e pintar com Daniel Azulay. https://t.co/t7s27yNG0t — Gerson Camarotti (@gcamarotti) March 28, 2020