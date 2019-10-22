Publicado em 22 de outubro de 2019 às 23:06
- Atualizado há 6 anos
O cantor MC Guimê teve de usar de sua influência nas redes sociais para desfazer um mal-entendido. Alguns seguidores estão indo até o perfil dele e o xingando por conta de um vídeo em que uma criança é ridicularizada na Disney. O vídeo, porém, não é de MC Guimê, mas de MC Gui.
Em seu Twitter e no Instagram, Guimê compartilhou a imagem de xingamentos que ele anda recebendo. Em um deles um rapaz mais exaltado o chama de "otário" e "babaca". Em outro comentário é chamado de "lixo".
Guimê se pronunciou a quem se confundiu. "Eu não estive na Disney, inclusive faz um tempo que não vou aos EUA. Estou no Brasil trabalhando, criando, compondo e produzindo novos projetos", esclareceu.
Nesta terça-feira, MC Gui, quem realmente se envolveu no caso, pediu desculpas depois de ter filmado a menina e rido dela. Nas imagens, que ficaram disponíveis nos stories do cantor, ele está dentro de um trem que leva os visitantes aos parques da Disney e filma uma menina sentada no fundo do vagão. "Mano, olha isso", diz ele, focando no rosto da menina, que desvia o olhar. "Parece filme de terror".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o