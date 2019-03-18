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DESABAFO

'Só Deus pode me julgar', diz MC Guimê após prisão por porte de drogas

Funkeiro foi solto no mesmo dia da detenção e seguiu agenda de shows normalmente no fim de semana

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:32

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:32

O funkeiro MC Guimê Crédito: Divulgação
MC Guimê usou as redes sociais para se manifestar sobre o fato de ter sido preso por porte de drogas. O funkeiro postou uma foto em que aparece em um corredor, com a mão no queixo, e com os dizeres "Only God can judge me" ou "Somente Deus pode me julgar".
Na sexta-feira, dia 15, ele foi detido no 10º Distrito Policial, na Penha, zona leste de São Paulo, por porte de drogas. As autoridades confirmaram à reportagem que ele assinou um termo circunstanciado (registro foto para infrações de menor potencial ofensivo) e foi liberado em seguida.
No domingo, 17, MC Guimê realizou dois shows na região do Paraná, em Siqueira Campos e Ponta Grossa. O funkeiro publicou vídeos durante as apresentações no perfil oficial dele no Instagram.
Essa não é a primeira vez que MC Guimê é levado para a delegacia por esse motivo. Em maio de 2016, o funkeiro foi abordado por policiais militares em Minas Gerais por ter usado maconha no camarim do show.

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