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Televisão

Maurício Manfrini, Marisa Orth e Babu Santana vão estrelar novo programa de humor

'Esperamos ter feito uma bobagem leve que provoque risadas', diz a atriz sobre 'Central de Bicos'

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 10:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 set 2021 às 10:27
Maurício Manfrini, Marisa Orth e Babu Santana estrelam 'Central de Bicos', no Multishow
Maurício Manfrini, Marisa Orth e Babu Santana estrelam 'Central de Bicos', no Multishow Crédito: Juliana Coutinho / Divulgação Multishow
Estreia na próxima segunda-feira, 13, o programa de humor inédito do Multishow: Central de Bicos. A atração será protagonizada por Maurício Manfrini, Marisa Orth e Babu Santana.
Ao longo de 20 episódios, exibidos de segunda a sexta, às 22h30, o programa vai mostrar o mais novo empreendimento da Baixada Fluminense. Paulinho Gogó, personagem já conhecido de Maurício, é o irmão por parte de pai da Kellen Pescoção, interpretada por Marisa. Ela herdou mais da metade da casa onde mora na Baixada, mas para Gogó só restou a garagem.
Indignado, ele convenceu sua meia-irmã a entrar na sociedade da Central de Bicos. Kellen aceita a parceria, de olho em uma oportunidade de emprego para seu marido, o Manteiguinha, que é interpretado por Babu.
O problema é que o negócio, que se apresenta como promissor, não tem tanta procura. Então Gogó e Manteiguinha buscam novos serviços que fogem de seus conhecimentos.
Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 9, Marisa Orth, falou sobre as expectativas da estreia. "O Paulinho Gogó existe e eu ainda não tinha uma personagem, foi um processo. Nos esforçamos demais, deu trabalho pra caramba, esperamos ter feito uma bobagem leve que provoque risadas."
Manfrini destacou que, apesar de interpretar um personagem já conhecido, esse trabalho será diferente. "Faço Paulinho desde 1997, na Rádio Tupi, na Escolinha do Professor Raimundo, na Praça é Nossa e eu já domino, ele quase anda sozinho."

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"O grande desafio foi trazer ele pra interpretar com outras pessoas. Antes o público só ouvia minhas histórias e, agora, os personagens fictícios que eu contava, como o próprio Manteguinha e a Kellen Pescoção, vão estar junto comigo", explicou.
Sobre a experiência de protagonizar um humorístico, Babu Santana revelou que está vivendo uma grande realização profissional. "Eu gosto de fazer esse tipo de humor, tenho riso frouxo, então é muito bom. Esse trabalho é um sonho realizado para a minha carreira, porque eles sempre foram minha referência na comédia."
O elenco conta também com Carlota (Rosane Gofman), Luiz Perna Torta (Gillray Coutinho), Biricutico (Paulo Mathias), Dalvanira (Maria), Helinho Gastrite (Beto Chamego) e Escovinha (Evaldo Macarrão.

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