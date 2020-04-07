Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Mari Palma e Phelipe Siani falam sobre passar quarentena juntos

'Isso está acontecendo para ter ainda mais certeza que esse casal, apesar de imperfeito, é muito bom junto', escreveu o jornalista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 19:19

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 19:19

O casal de jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma
O casal de jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma Crédito: Instagram/@phelipe.siani
Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani publicaram relatos sobre como estão passando a quarentena juntos. No último dia 30 de março, a apresentadora da CNN Brasil foi diagnosticada com o novo coronavírus.
"É tão mais fácil a quarentena do lado dela. Em algum momento deu medo de a gente se matar trancados dentro de casa por tanto tempo. Mas hoje a gente sabe que isso está acontecendo para ter ainda mais certeza que esse casal, apesar de imperfeito, é muito bom junto", escreveu Phelipe.
Mari Palma também agradeceu ao "companheiro de quarentena": "Ele cuida de mim e faz tudo parecer mais fácil. Obrigada por ser muito mais do que eu imaginei ter um dia, Phelipe Siani, te amo".

Veja Também

Mari Palma, da CNN Brasil, é diagnosticada com coronavírus

CNN Brasil anuncia contratação de Phelipe Siani e Mari Palma

Após Canuto, Siani e Mari Palma, Victor Bonini sai da Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Planejar para transformar sonhos em realidade no ES
O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados