Mari Palma e Phelipe Siani falam sobre passar quarentena juntos

Ver essa foto no Instagram

É tão mais fácil a quarentena do lado dela. Em algum momento deu medo da gente se matar trancados dentro de casa por tanto tempo. Mas hj, a gente sabe q isso tá acontecendo pra gente ter ainda mais certeza que esse casal, apesar de imperfeito, é muito bom junto. Te amo, minha parceira. ??