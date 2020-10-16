Luciano Camargo lança Tempo, primeira música de projeto gospel

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Dedicar um tempo para orar por quem amamos e? a forma mais bonita de dizer: "Eu te amo!". Que Deus abenc?oe a vida de cada um de voce?s que tiraram um tempo para ouvir este louvor que com certeza vai abenc?oar sua vida e de todos que estara?o presentes em nossas orac?o?es. Corre la? para ouvir: LINK NA BIO