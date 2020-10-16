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Luciano Camargo lança Tempo, primeira música de projeto gospel

Acompanhada de um clipe, a música chega a todas as plataformas digitais nesta sexta (16); ouça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 08:42

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 08:42

O cantor Luciano Camargo
O cantor Luciano Camargo Crédito: Will Aleixo
Nesta sexta-feira (16), o Brasil vai ouvir a primeira música do que é um sonho antigo de Luciano Camargo e sua mãe, Helena. Intitulado A Ti Entrego, o cantor lança a primeira faixa do seu trabalho solo, um EP gospel, no qual ele cumpre o que diz ser "chamado de Deus em sua vida".
O louvor escolhido para apresentar esta nova fase ao público chama-se Tempo, dos compositores Anderson Freire, André e Raquel. Ligado ao amor e à simbologia sempre. A data de lançamento, 16 de outubro, foi escolhida intencionalmente, afinal, no mesmo dia, ele se casou com a arquiteta Flávia Fonseca Camargo, a Fau, como chama carinhosamente sua esposa e mãe das caçulas, Helena e Isabella. 

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Com 15 faixas dedicadas ao segmento cristão, o artista, que soma 29 anos de carreira ao lado do irmão, Zezé Di Camargo, avisa de antemão que isso não significa uma separação da dupla, mas um projeto pessoal pelo qual vem se empenhando há bastante tempo.

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