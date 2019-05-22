Home
>
Cultura
>
Léo Santana e Anitta animam Baile da Santinha em Vitória

Léo Santana e Anitta animam Baile da Santinha em Vitória

Evento acontece neste sábado (25), no Álvares Cabral, e promete repetir o sucesso da edição que aconteceu no verão de Guarapari