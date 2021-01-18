Kevin O Chris lança EP com funks proibidões após entrar para a Forbes

Dos 10 homens mais escutados no país pelo Spotify em 2020, só Kevin O Chris representava o gênero funk. O cantor carioca, de Duque de Caxias, bateu um bilhão de streamings na plataforma no ano passado. O MC começou 2021 na lista “Under 30” da Forbes Brasil, que reúne jovens talentos que fazem a diferença em diversas áreas da sociedade. Para comemorar o feito e mostrar as suas raízes para todo esse público que conquistou, Kevin lançou o EP "Proposta" só com funks proibidões.
Com uma pegada estilo Notorious B.I.G. na capa, o funkeiro retrata a vida de solteiro. São três singles que falam abertamente sobre liberdade e sexo: “Gatinha”, “Fogosa” e “Me Mame”. E, assim como o rapper norte-americano, ele narra vivências da sua realidade: “Se fugir de casa, mamãe fica puta / Corre pra favela em busca de aventura / Que o baile vai rolar / Que o baile vai rolar”.
A ideia deste novo EP não é nova – Kevin sempre trouxe o seu cotidiano nas suas composições. Mas fazia tempo que ele não soltava seus “proibidões” guardados. Desde a sua ascensão com o “Vamos Pra Gaiola”, o cantor mescla as batidas do funk 150 BPM com sonoridades do pop para despertar a atenção do público estrangeiro. Por isso, o brasileiro chama a atenção de astros como Post Malone, o rapper Drake, Rosalía e Cardi B.
Enquanto o DVD “Todo Mundo Ama O Chris”, previsto para março deste ano, não chega, Kevin comemora as suas conquistas e traz o legítimo baile de favela para as plataformas de música.