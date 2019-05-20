Home
Juliana Paes vive capixaba em novela que estreia nesta segunda

Juliana Paes vive a protagonista batalhadora da nova novela das 21h "A Dona do Pedaço", que estreia hoje na Globo e tem como cenário inicial o Espírito Santo