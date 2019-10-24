Jaguaré recebe concurso estadual de fanfarras e bandas marciais

A Banmel, banca marcial de Aracruz, no 1º Festival e Concurso de Bandas e Fanfarras da Serra (FESTCOBANFS), realizado em setembro de 2019, na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

Se você pensa que as tradicionais bandas e fanfarras só veem a luz do dia nos desfiles escolares de 7 de setembro, se engana. A turma é unida se prepara o ano inteiro não somente para as apresentações em praças e vias públicas, mas também para competições locais, nacionais. Só no Espírito Santo, 11 grupos disputam o título estadual neste sábado (26). Após os desfiles, terá apresentação da banda Forró Miô.

Na data, a Rua Silvam Pariz, no Centro de Jaguaré, vai receber bandas de 10 municípios que disputam os prêmios no Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras, a partir das 14h. O grupo vencedor vai representar o Espírito Santo no campeonato nacional, que será realizado em Guará, São Paulo, nos dias 7 e 8 de dezembro.

No total, são cinco categorias divididas em Fanfarra Tratdicional, Banda Marcial, Banda Musical de Marcha Infantil, Percussão Sinfônica e Banda Musical de Marcha sênior.

"Você vai observar que algumas categorias tem um participante único. Nestes casos, não significa que ela entrando na avenida já esteja classificada como primeira colocada. Quando a banda é unica na categoria, ela precisa atingir uma porcentagem de pontos para que esteja habilitada à vaga", explica João Paulo Rigo Barros, presidente da Liga das Fanfarras e Bandas Capixabas (Lifabanc).

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João Paulo conta que as bandas e fanfarras estão voltando a ganhar força no Estado. A proposta da Lifabanc é ajudar na popularização e fomento desta arte. "Estamos esperando 800 participantes e um público estimado de 3 mil pessoas neste sábado (26). O nosso Estado já está há 4 anos sem sediar esse campeonato e, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos realizar esse ano. É muito importante para nós dar seguimento ao evento pois motiva os alunos e dá visibilidade a essa arte que tanto amamos e que muda a vida de tantos jovens", enaltece.

Este não é o primeiro evento do gênero realizado neste ano. Em setembro, a Serra realizou o 1º Festival e Concurso de Bandas e Fanfarras da Serra (FESTCOBANFS), onde a Banmel, que também participa do Estadual, levou quatro troféus para casa. Questionado sobre o festival, João Paulo explica que se tratava de um evento independente e não contava como classificatória para o concurso da Lifabanc.

Segundo o presidente da Liga, o concurso estadual será estendido para mais etapas em 2020. "Na Serra, tivemos um concurso independente organizado pela escola de José de Anchieta. A gente apoiou. Infelizmente, neste ano teremos só uma etapa estadual, mas ano que vem teremos três seletivas: uma no Sul, uma no Norte e uma na Grande Vitória", adianta.

CONCURSO ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS

Quando: sábado (26), a partir das 14h

sábado (26), a partir das 14h Onde: Rua Silvam Pariz, no Centro de Jaguaré



Rua Silvam Pariz, no Centro de Jaguaré Entrada franca

