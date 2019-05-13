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Governo abre edital para dar instrumentos musicais a bandas capixabas

Ao todo, Secult vai distribuir 907 instrumentos para grupos capixabas que trabalhem com a música de forma filantrópica
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

13 mai 2019 às 14:37

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 14:37

Crédito: Erika Piskac/Secult
Até 51 projetos sociais, grupos de música e organizações que promovem o ensino musical podem receber instrumentos musicais por meio de edital lançado nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Ao todo, a pasta que distribuir 907 instrumentos de cordas, metais e sopro para aumentar a alfabetização musical no Espírito Santo.
Segundo a gerente de Territórios e Diversidade da Secult, Karen Velentim, a ideia é fazer com que mais projetos e grupos se desenvolvam de Norte a Sul do Estado. Ela mesma já fez algumas visitas a entidades capixabas e está estudando de perto o que mais pode ser feito. "Queremos chegar ao ponto de colaborar diretamente com os grupos. Nossa expectativa é que o ensino da música seja mais frequente", conclui.
Para esses dois editais abertos nesta segunda (13), os interessados podem concorrer por meio de inscrição pelo site da Secult. Acesse:
> Edital 1: Aquisição de instrumentos para o fortalecimento da música no Espírito Santo
> Edital 2: Espírito Santo Musical - Aquisição de instrumentos musicais para revitalização e amplicação das bandas capixabas
Os editais vão distribuir 907 instrumentos, sendo eles trompete, trombone, tuba, flauta, clarinete e percussão. Para o futuro, a ideia também é aumentar a oferta de equipamentos. "Ainda em 2019, teremos, ao menos, mais um edital. Neste terceiro, a gente quer ver se consegue inserir mais instrumentos", fala.
Estes editais são resultado de um trabalho que abraça diversos territórios e possibilita maior acesso à prática e desenvolvimento musical em todo o Espírito Santo
Karen Velentim, gerente de Territórios e Diversidade da Secult
FORMAÇÃO DE BANDA E ORQUESTRA
Segundo Karen, a Secult optou por distribuir os instrumentos em forma de kit porque, dessa forma, os grupos podem ser organizados de uma forma melhor. É que uma banda ou orquestra é formada por diferentes instrumentos. "Como a ideia da gente é criar e revitalizar esses projetos, temos muito interesse em que mais gente forme banda e fortaleça a música no Estado", conclui.
 

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