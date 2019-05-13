Governo abre edital para dar instrumentos musicais a bandas capixabas

Crédito: Erika Piskac/Secult

Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Ao todo, a pasta que distribuir 907 instrumentos de cordas, metais e sopro para aumentar a alfabetização musical no Espírito Santo. Até 51 projetos sociais, grupos de música e organizações que promovem o ensino musical podem receber instrumentos musicais por meio de edital lançado nesta segunda-feira (13) pela. Ao todo, a pasta que distribuir 907 instrumentos de cordas, metais e sopro para aumentar ano Espírito Santo.

Segundo a gerente de Territórios e Diversidade da Secult, Karen Velentim, a ideia é fazer com que mais projetos e grupos se desenvolvam de Norte a Sul do Estado. Ela mesma já fez algumas visitas a entidades capixabas e está estudando de perto o que mais pode ser feito. "Queremos chegar ao ponto de colaborar diretamente com os grupos. Nossa expectativa é que o ensino da música seja mais frequente", conclui.

Para esses dois editais abertos nesta segunda (13), os interessados podem concorrer por meio de inscrição pelo site da Secult. Acesse:

Os editais vão distribuir 907 instrumentos, sendo eles trompete, trombone, tuba, flauta, clarinete e percussão. Para o futuro, a ideia também é aumentar a oferta de equipamentos. "Ainda em 2019, teremos, ao menos, mais um edital. Neste terceiro, a gente quer ver se consegue inserir mais instrumentos", fala.

Estes editais são resultado de um trabalho que abraça diversos territórios e possibilita maior acesso à prática e desenvolvimento musical em todo o Espírito Santo Karen Velentim, gerente de Territórios e Diversidade da Secult

FORMAÇÃO DE BANDA E ORQUESTRA

Segundo Karen, a Secult optou por distribuir os instrumentos em forma de kit porque, dessa forma, os grupos podem ser organizados de uma forma melhor. É que uma banda ou orquestra é formada por diferentes instrumentos. "Como a ideia da gente é criar e revitalizar esses projetos, temos muito interesse em que mais gente forme banda e fortaleça a música no Estado", conclui.