Ivete Sangalo promete carnaval fora de época em show 'sunset' em Guarapari

Crédito: Rubens Cerqueira

Há mais de duas décadas, Ivete Sangalo marca presença em solo capixaba trazendo todo seu axé e "maderada". Além dos shows na Grande Vitória, a cantora tem agenda certa no verão de Guarapari. Neste ano, o encontro acontece neste sábado (28), em versão "Sunset", no Café de La Musique, na Península de Meaípe.

Perdi a conta de tantas lindas histórias que tenho com o Espírito Santo! Tão bom estar aí. Todas as minhas idas foram recheadas de muito carinho, amor e alegria dos meus fãs. Estou com saudade de tocar em Guarapari e estou preparadíssima, diz, em entrevista ao Divirta-se, prometendo que o repertório especial com gostinho de Carnaval 2020.

Acho que vai ser um show muito lindo, vamos nos divertir e a expectativa é de estar em um lugar delicioso. (O show) é para aproveitar esse clima maravilhoso de fim de ano, essas praias lindas do Espírito Santo... E vamos ter muita música boa e animação!, fala.

Crédito: Divulgação/RF Assessoria

A e-music também terá espaço garantido na festa da musa do axé com a DJ e produtora Samhara. A fera do eletrônico fez história ao ser a primeira mulher a se apresentar no palco principal do Tomorrowland Brasil, em 2016, e é uma das artistas da música que criam o seu próprio espetáculo com uma forma natural de conquistar a sinergia do público.

Um de seus sucessos mais conhecidos é a canção Eu Não Valho Nada, em parceria com a banda Lagum e KVSH, chegando à marca de 10 milhões de plays no Spotify.

CARNAVAL 2020

Por falar em clima de carnaval, Ivete Sangalo está forte nos preparativos para a folia de 2020. Neste ano, ela incrementou seu camarote para o conforto dos fãs.

"Tem um preparo especial para o carnaval, que é um preparo de resistência, já que são muitas horas de trio elétrico. E tem a parte emocional, que é eu estar presente com os meus fãs, corresponder às expectativas deles e a minha de ser feliz. Em 2020, eu terei um camarote que é um hotel, que além de receber os convidados do camarote, oferece serviços correlacionados com o bloco e a festa (carnaval)" Ivete Sangalo - Cantora

E não é para menos que a bonita está falando tanto em folia: antes de chegar ao Estado, Ivete gravou o clipe de O Mundo Vai, na Bahia, hit que é uma das apostas para pregar de vez entre os foliões no próximo ano. O clipe recria as festividades de Momo na Praia do Forte, com elementos de carnavais de várias partes do País.

Ainda sobre lançamentos pré-carnaval, a baiana adianta que devem ser quatro músicas. Entre elas, está uma parceria com Silva, mas ela guarda tudo a sete chaves: "Ainda nada de detalhes. Mas tenho várias coisas em vista. Só nos últimos dias, gravei 4 clipes diferentes. Aguardem!"

Todo este clima vai além da Quarta-feira de Cinzas. Afinal, Ivete prepara uma festa que tem o propósito de rodar o país. "Teremos o Carnavillage, que vamos rodar pelo Brasil com esse carnaval, que leva o nome de um novo bloco que estamos trabalhando. O Carnavillage vai trazer milhões de novidades para o público desse segmento", adianta.

Enquanto o evento não entra no circuito, o capixaba pode aproveitar o show deste sábado. Vale correr para garantir a entrada, pois os ingressos já estão no quarto lote.

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