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Café de la Musique

Ivete Sangalo promete carnaval fora de época em show 'sunset' em Guarapari

A cantora Ivete Sangalo se apresenta em Guarapari no dia 28 de dezembro trazendo ao Estado seu projeto 'Ivete Sunset' já com gostinho de Carnaval 2020 para os fãs capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 08:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 08:00

  Crédito: Rubens Cerqueira
Há mais de duas décadas, Ivete Sangalo marca presença em solo capixaba trazendo todo seu axé e "maderada". Além dos shows na Grande Vitória, a cantora tem agenda certa no verão de Guarapari. Neste ano, o encontro acontece neste sábado (28), em versão "Sunset", no Café de La Musique, na Península de Meaípe.
Perdi a conta de tantas lindas histórias que tenho com o Espírito Santo! Tão bom estar aí. Todas as minhas idas foram recheadas de muito carinho, amor e alegria dos meus fãs. Estou com saudade de tocar em Guarapari e estou preparadíssima, diz, em entrevista ao Divirta-se, prometendo que o repertório especial com gostinho de Carnaval 2020.

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Acho que vai ser um show muito lindo, vamos nos divertir e a expectativa é de estar em um lugar delicioso. (O show) é para aproveitar esse clima maravilhoso de fim de ano, essas praias lindas do Espírito Santo... E vamos ter muita música boa e animação!, fala.
  Crédito: Divulgação/RF Assessoria
A e-music também terá espaço garantido na festa da musa do axé com a DJ e produtora Samhara. A fera do eletrônico fez história ao ser a primeira mulher a se apresentar no palco principal do Tomorrowland Brasil, em 2016, e é uma das artistas da música que criam o seu próprio espetáculo com uma forma natural de conquistar a sinergia do público.
Um de seus sucessos mais conhecidos é a canção Eu Não Valho Nada, em parceria com a banda Lagum e KVSH, chegando à marca de 10 milhões de plays no Spotify.

CARNAVAL 2020

Por falar em clima de carnaval, Ivete Sangalo está forte nos preparativos para a folia de 2020. Neste ano, ela incrementou seu camarote para o conforto dos fãs.
"Tem um preparo especial para o carnaval, que é um preparo de resistência, já que são muitas horas de trio elétrico. E tem a parte emocional, que é eu estar presente com os meus fãs, corresponder às expectativas deles e a minha de ser feliz. Em 2020, eu terei um camarote que é um hotel, que além de receber os convidados do camarote, oferece serviços correlacionados com o bloco e a festa (carnaval)"
Ivete Sangalo - Cantora
E não é para menos que a bonita está falando tanto em folia: antes de chegar ao Estado, Ivete gravou o clipe de O Mundo Vai, na Bahia, hit que é uma das apostas para pregar de vez entre os foliões no próximo ano. O clipe recria as festividades de Momo na Praia do Forte, com elementos de carnavais de várias partes do País.
Ainda sobre lançamentos pré-carnaval, a baiana adianta que devem ser quatro músicas. Entre elas, está uma parceria com Silva, mas ela guarda tudo a sete chaves: "Ainda nada de detalhes. Mas tenho várias coisas em vista. Só nos últimos dias, gravei 4 clipes diferentes. Aguardem!"
Todo este clima vai além da Quarta-feira de Cinzas. Afinal, Ivete prepara uma festa que tem o propósito de rodar o país. "Teremos o Carnavillage, que vamos rodar pelo Brasil com esse carnaval, que leva o nome de um novo bloco que estamos trabalhando. O Carnavillage vai trazer milhões de novidades para o público desse segmento", adianta.
Enquanto o evento não entra no circuito, o capixaba pode aproveitar o show deste sábado. Vale correr para garantir a entrada, pois os ingressos já estão no quarto lote.

SERVIÇO

IVETE SUNSET
  • Local: Café de La Musique (R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Península de Meaípe, Guarapari)
  • Data: 28 de dezembro de 2019 (sábado), a partir das 15h
  • Ingressos: R$ 120 (setor único, meia-entrada, 4° lote)  Vendas por meio do EventBrite.com.br
  • Informações: (27) 3376-9669

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