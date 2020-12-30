Herança Negra faz 22 anos com live, clipe e planos de documentário

Herança Negra: grupo é formado por Jon Santos, Nelinho e Barol Beats Crédito: Glauber Castro

Jon Santos, Nelinho e Barol Beats. Os rapazes do Herança Negra, que já não são tão jovens assim, são só orgulho da carreira de mais de 20 anos de música. Em meio a um ano de pandemia, o grupo encerra o ciclo de 2020 com um single e planos que só trazem mais orgulho e exaltam a comunidade de Jesus de Nazareth, onde tudo começou.

As ações fazem parte do aniversário da banda, a ser comemorado em janeiro com uma live. A primeira é o lançamento do single.



Te Levo Daqui é uma composição de Herança Negra em parceria com Jefinho Faraó que, originalmente, foi lançada em agosto de 2019. Mais de um ano depois, no dia 23 deste mês, o hit ganhou versão mais moderna, com um toque de pop junto ao reggae, e com clipe que se apoiou em homenagem que um dos integrantes da banda recebeu: um grafite em Jesus de Nazareth.

O Barol Beats (um dos fundadores do Herança) ganhou um grafite em homenagem a ele lá no Nazareth e a gente decidiu movimentar isso de alguma forma. Foi um projeto bastante diferente dessa produção, porque tudo foi feito remotamente e nós nunca havíamos realizado nada assim antes, fala Jon Santos, vocalista do grupo, que além dos dois também é formado por Nelinho.

Além do single gravado com cada um em sua casa, o clipe também foi feito à distância. Cada integrante filmou do próprio celular a parte que queria inserir. O restante foi trabalho da edição, que juntou tudo e deu vida à gravação que exalta a comunidade de Vitória. Foi inconsciente (mostrar Jesus de Nazareth ao fundo). Todo mundo mora aqui, por aqui, e acabou que todos os cenários são do Nazareth. A gente tem muito orgulho dessa nossa origem, fala.

Aliás, o orgulho é tanto que, no próximo dia 10 de janeiro, o trio vai subir a uma das casas que ficam no ponto mais alto do morro de Jesus de Nazareth para uma live comemorativa aos 22 anos de criação do Herança. Separamos para o show a reunião de alguns álbuns nossos e singles que a gente vem lançando. Claro que essa nossa nova edição da música também vai entrar, adianta, em bate-papo com A Gazeta. A transmissão ao vivo começará às 18h pelo Canal do YouTube do Herança Negra

Durante a entrevista, Jon também falou sobre as expectativas do grupo para 2021, novos trabalhos que o público pode esperar e detalhou a experiência de produzir em meio à quarentena provocada pela pandemia da Covid-19.

Como foi o processo de reprodução do single 'Te Levo Daqui' e do clipe? Jon Santos: Foi um projeto e um processo bastante interessantes. A gente está em meio à pandemia e estamos acostumados a trabalhos em estúdio. Dessa vez, teve que ser on-line e foi motivado pelo desejo de fazer algo. A primeira versão dessa música foi lançada em 2019 e o Barol Beats, um dos fundadores do Herança, que é um cara totalmente atualizado, está produzindo muita gente por aí, que deu esse start. E aí resolvemos nos embasar em uma pintura feita em Jesus do Nazareth, em homenagem ao Barol, para usarmos de pano de fundo de inspiração. Vendo o clipe percebi um diálogo forte da letra com o cenário, quase sempre mostrando Jesus de Nazareth, em Vitória, ao fundo. Além disso, apesar de identificarmos o reggae na música, também existem outras influências musicais. Essa mescla, com um pop, é a nova fase da banda? Sobre o visual... Foi intencional? Jon Santos: O visual foi natural. A gente pediu para cada um tocar em casa, gravar de celular mesmo, em um momento de quarentena comum que estivessem vivendo. E aí todo mundo fez assim, cada um na sua casa. No final, a edição juntou tudo e mesclou. Aí, a gente acabou elaborando isso, de sempre ter o Nazareth sendo mostrado. E o som? Jon Santos: O Herança sempre teve essa veia diversificada. Porque quando a banda surgiu em Nazareth não era reggae o que era muito tocado aqui. Mas o ponto comum entre nós todos foi o reggae. A banda bebeu muito do samba, funk, rap, da black music... E a gente nunca abriu mão disso. Tanto que esse novo single é quase um reggae pop, com batidas bastante diferenciadas. Barol Beats: Se você ouvir a primeira versão de 'Te Levo Daqui', ela tem muito forte aquela coisa black music dos anos 70... E nesse beat novo agora, a gente pegou esses mais de 20 anos de experiência nossos para misturar tudo. A gente tem essa linguagem. Na letra de 'Te Levo Daqui', vocês falam da saudade de alguém ou de algum lugar? Digo isso porque mencionam Jesus de Nazareth na música, certo? Jon Santos: O Nazareth está na gente. A gente respira o Nazareth. Quando veio a homenagem foi algo emocionante. E está tudo interligado nisso, na verdade. Quando a gente chamou a participação do Jefinho Faraó (na primeira versão), ele espontaneamente falou muito da vista que tem do Nazareth, da vista da Baía de Vitória. Ele achou aquilo inspirador. Então foi isso, foi algo do destino. Vocês também estão programando uma live para logo mais, certo? De aniversário do grupo? Como será? Jon Santos: Vai ser no próximo dia 10, no bairro de Jesus de Nazareth. A gente vai comemorar nosso aniversário. A gente tem vergonha de ficar falando a idade da banda (risos). São 22 anos (risos). Para o show, separamos a reunião dos últimos três álbuns, alguns singles que a gente vem lançando e, com certeza, essa nova edição da nossa música. Vai começar às 18h com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Lá no morro, tem uma laje preparada com deck, piscina, está tudo muito animado e todo mundo muito contente. Vocês têm uma presença forte na comunidade. Percebe-se isso nas músicas, nos projetos e nos posts que fazem na rede social. Vi uma foto recente em que fazem referência às armas usadas pelo tráfico, só que ilustraram a imagem com instrumentos musicais. Qual é o papel de transformação social que o Herança cumpre hoje na periferia de Vitória? Jon Santos: Acho que isso foi algo que veio sendo construindo. Até pelo nome da gente, por exemplo, é algo que não deixa a gente perder o foco. Herança fala de onde você vem, seu chão. Desde o início da banda a gente priorizou falar de onde a gente veio. Nosso clipe de estreia na MTV, em 2003, foi feito aqui no bairro. E a gente via a expectativa do pessoal aqui da comunidade nessa história toda. E é sobre isso. Uma época, a presidente da associação de moradores do bairro chegou a ceder espaço da sede para a gente ensaiar. Toda festa do bairro tinha a gente, a comunidade prestigiava. Pelo nosso sucesso, a gente sempre fazia festa para arrecadar doações, roupa, recuperar a casa de algum amigo que estava precisando. Nossa história é o que une todo mundo. A casa mesmo em que faremos a live é de uma pessoa que disse que somos um orgulho para a comunidade..

"A música fortalece, quebra barreiras, de quem mora em periferia e não tem orgulho de onde vem " Jon Santos - Vocalista do Herança Negra

Há uma rede de relacionamento, então? Jon Santos: Claro! Quem mora ali tem carinho um pelo outro e tem coisas boas. Parte do nosso documentário também fala isso. Documentário? Jon Santos: É. Será chamado 'Força, Coragem e Fé'. É um documentário que está com 18h gravadas, mas queremos que fique com duas horas. Ele será lançado em 2021 com um álbum que virá junto. Mas ainda não temos data, estamos fechando algumas coisas e será tudo anunciado em breve. É essa a mensagem que Herança Negra quer passar hoje em dia, de força, coragem e fé? Jon Santos: Sim, inspirando mais pessoas. Aqui tem muita coisa boa que vai além do que a gente vê todo dia nos noticiários. A mensagem que a gente passa é que a gente tem que ter perseverança, que temos que lutar pelos nossos sonhos com honestidade. Nada melhor como um dia após o outro para mostrar que não é de onde você vem ou qual posto você está que é determinante na sua vida. Tudo depende de você. Você será um policial bom, um músico ótimo se quiser, mas sabendo que nada será fácil na vida. Acredite na verdade sempre.

"Se você acreditar na lei do retorno, você pode plantar coisas boas que virão coisas boas " Jon Santos - Vocalista do Herança Negra

E o que podem adiantar de projetos futuros? Jon Santos: Estamos fazendo álbum com 15 músicas, que serão lançadas mensalmente - alguns meses teremos mais de uma -, mas ainda sem data de início. E também estamos com websérie e documentário, que ainda estamos tentando viabilizar. Acho que para março, de repente, a gente já terá algo mais sólido. Se tudo acontecer, teremos um apoio muito bom que vai nos ajudar nisso também.

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