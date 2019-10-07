Home
>
Cultura
>
Festival Nacional de Teatro de Vitória terá mais dias e novas mostras

Festival Nacional de Teatro de Vitória terá mais dias e novas mostras

Em sua 15ª edição, evento começa no próximo dia 13 de outubro com uma segunda rodada de apresentações em novembro

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 18:52

 - Atualizado há 6 anos

Espetáculo argentino "A Noite Iluminada", que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Mauro Trullén Sonderegger

Os amantes do teatro podem se preparar que no próximo dia 13 de outubro inicia a 15ª edição do Festival Nacional de Teatro de Vitória. Neste ano, o evento chega com novidades, a iniciar pelo seu tempo de realização, que se estende até 21 de outubro e depois volta em novembro, de 9 a 14.

Recomendado para você

Lúcia Livraria será inaugurada ainda neste mês, e chega com uma proposta aconchegante

Iriri vai ganhar livraria de frente para o mar e com mais de 2.500 livros

Ação natalina percorre o Espírito Santo com luzes, música, visitas a instituições e distribuição de refrigerantes ao público; veja programação

Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES; veja programação

Aracruz Sabores, Gamadinho e evento de Dia do Forró no Brizz são outras opções

Espetáculo no Carlos Gomes, Pagode do Xandó e Disco Voador neste sábado (13) no ES

Elenice Moreira, diretora de produção do festival, ressalta que a programação está diversificada e a segunda etapa contará com mais espetáculos de rua e apresentações também em Cariacica. "O número grande de espetáculos inscritos não deu para comportar na primeira edição. Por isso ganhamos uma segunda semana em novembro. Sempre foi uma vontade ver o festival expandindo sua programação", explica.

Serão 15 dias de programação, com espetáculos sendo apresentados no Teatro da Ufes, Sesc Glória, Parque Moscoso,  Praça Costa Pereira, Teatro do Sesi e no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, além do Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica. São produções capixabas, de outros Estados e até uma internacional - "A Noite Iluminada", da companhia argentina Junco . No total, a organização espera receber de 10 mil a 12 mil pessoas durante o evento.

Espetáculo Blow Elliot Benjamin, que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Deborah Chibiaque

Com o acréscimo de dias, a programação ganhou duas novas mostras e uma homenagem a Wilson Nunes, que morreu neste ano. "Na programação, colocamos a Mostra Vera Viana para dar oportunidade para quem está começando e a Mostra Estudantil para pegar escolas de teatro e de ensino que tenham o teatro em sua grade", detalha.

"Dizemos que este, na realidade, é um ano de resistência; desistir jamais", conta Elenice, ressaltando que o festival continua mesmo com as dificuldades que os eventos culturais tem enfrentado.

"Desistir jamais pois passamos por um período de dificuldades político-culturais e o reflexo de todas ações no país passam por aqui. E o festival vai continuar é a nossa 15ª edição", completa.

Leia mais

Imagem - Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, divulga agenda de outubro

Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, divulga agenda de outubro

Festival de Cinema de Vitória bate recordes

Imagem - Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

Oktoberfest terá mais de 20 atrações e (muita!) cerveja em Vila Velha

A abertura do evento, neste domingo (13), será marcada pela homenagem ao ator e diretor Wilson Nunes, no Sesc Glória. Em seguida, às 19h30, será apresentada a tragicomédia “Blow Elliot Benjamin”, do G2 Cia de Dança, de Curitiba. 

A peça destaca a história real de um cidadão inglês, Elliot, que, após ser diagnosticado com câncer terminal, decide viver intensamente seus últimos dias e gasta todo o seu patrimônio. Porém, meses depois, ele descobre que o diagnóstico estava errado. Confira abaixo a programação completa do festival.

PRIMEIRA ETAPA - 13 A 21 DE OUTUBRO

  • 13 DE OUTUBRO (DOMINGO)
  • Espetáculo: "Blow Elliot Benjamin"
  • Grupo: G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR)
  • Horário: 19:30h
  • Local: CENTRO CULTURAL SESC GLORIA

  • 14 DE OUTUBRO (SEGUNDA)
  • II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
  • Espetáculo: “Quando Acordar a Cidade”
  • Grupo: Cena Diversa  (Vila Velha - ES)
  • Horário: 19:30h
  • Local: Centro Cultural Sonia Cabral

  • 15 DE OUTUBRO (TERÇA)
  • Espetáculo: “La Cena”
  • Grupo: G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro da Ufes

  • 16 DE OUTUBRO (QUARTA)
  • Espetáculo: “Memorias de Um Cão”
  • Grupo: Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB)
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • III MOSTRA PARALELA VERA VIANA
  • Espetáculo: “A Barca do Inferno” (Vitória - ES)
  • Grupo: Grupo Arte Oficina
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro da Ufes

  • 17 DE OUTUBRO (QUINTA)
  • III MOSTRA PARALELA VERA VIANA
  • Espetáculo: “Nem todos podem voar”
  • Grupo: GETA (Cariacica - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro da Ufes

  • 18 DE OUTUBRO (SEXTA)
  • Espetáculo: “Memorias de Um Cão”
  • Grupo: Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB)
  • Horário: 10h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
  • LOCAL: Palácio da Cultura Sônia Cabral
  • Espetáculo: “Deus Negro”
  • Grupo: “Cia Teatro de Gente” (Montanha - ES)
  • Horário: 15h

  • Espetáculo: “Lampião, Herói ou Ladrão?” 
  • Grupo: Modéstia Parte Grupo de Teatro (Bertópolis - MG)
  • Horário: 19h

  • Espetáculo: “As Malas que Eu Carrego”
  • Grupo: Cia Teatral JC
  • Horário: 20h

  • 19 DE OUTUBRO (SÁBADO)
  • Espetáculo: “O Caipora e a Floresta”
  • Grupo: Cia Nós da Arte ” (RJ)
  • Horário: 10h
  • Local: Parque Moscoso

  • Espetáculo: “BURUNDANGA - A Revolução do Baixo Ventre”
  • Grupo: Paiol de Teatro (Cariacica - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • 20 DE OUTUBRO (DOMINGO)
  • Espetáculo: "A Noite Iluminada"
  • Grupo: Companhia Junco (Argentina)
  • Horário: 16h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • Espetáculo: O Acerto de Contas
  • Grupo: Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • 21 DE OUTUBRO (SEGUNDA)
  • Espetáculo: "O Médico à Força"
  • Grupo: Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira
  • Espetáculo: "Édipo Sem Complexo"
  • Grupo: Cia Teatro Urgente (Vila Velha - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro do SESI

  • II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
  • LOCAL: Palácio da Cultura Sônia Cabral
  • Espetáculo: “O Biombo”
  • Grupo:  Escola de Atores de Vitória (Vitória - ES)
  • Horário: 9h

  • Espetáculo: “A Bela Quase Adormecida”
  • Grupo: Grupo de Teatro Vitty (Vitória - ES)
  • Horário: 15h

  • Espetáculo: "Vá de Retro"
  • Grupo: Grupo Dois no Palco (Vitória - ES)
  • Horário: 19h30

  • Espetáculo: “Para Todo o Sempre
  • Grupo: Grupo Atos de Teatro (Vitória - ES)
  • Horário: 20h

SEGUNDA ETAPA - 9 A 14 DE NOVEMBRO

  • 9 DE NOVEMBRO (SÁBADO)
  • Espetáculo: “A Comédia da Maldição”
  • Grupo: Cia. Brasileira de Teatro Brincante (Crato-CE)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira

  • 10 DE NOVEMBRO (DOMINGO)
  • Espetáculo: "Taruíras Mutantes"
  • Grupo: Romeu e Julieta (Vitória - ES)
  • Horário: 16h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • Espetáculo: ”Um Recital Para Miguel Marvilla”
  • Grupo: Suely Bispo (Vitória - ES)
  • Horário: 19h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • Espetáculo: “Nos tempos de Gungunhana”
  • Grupo: Klemente Tsamba - Moçambique
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • 11 DE NOVEMBRO (SEGUNDA)
  • Espetáculo: "Palhaços: Patifes ou Heróis?"
  • Grupo: Circo Teatro Capixaba (Patrimônio da Penha - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira

  • Espetáculo: "Barulho D'água"
  • Grupo: Companhia Nova de Teatro (São Paulo - SP)
  • Horário: 20h
  • Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica

  • 12 DE NOVEMBRO (TERÇA)
  • Espetáculo: “Era Solo Que Me Faltava”
  • Grupo: Lacarta Circo Teatro (Vitória - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira

  • 13 DE NOVEMBRO (QUARTA)
  • Espetáculo: "Cartas para você " e "Sereia"
  • Grupo: L.A.R. Histórias com Diversões e Grupo ELA de Teatro (Cachoeiro do Itapemirim - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira

  • 14 DE NOVEMBRO (QUINTA)
  • Espetáculo: A Mulher Que Matou os Peixes!!?
  • Grupo: Teatro Du Beco (Vitória - ES)
  • Horário: 15h
  • Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica

  • Espetáculo: “Vitor ou Vitrola
  • Grupo: HB Produções (Cariacica - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

parque moscoso praça costa pereira teatro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais