Festival Nacional de Teatro de Vitória terá mais dias e novas mostras
Em sua 15ª edição, evento começa no próximo dia 13 de outubro com uma segunda rodada de apresentações em novembro
Publicado em 7 de outubro de 2019 às 18:52
- Atualizado há 6 anos
Espetáculo argentino "A Noite Iluminada", que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Mauro Trullén Sonderegger
Os amantes do teatro podem se preparar que no próximo dia 13 de outubro inicia a 15ª edição do Festival Nacional de Teatro de Vitória. Neste ano, o evento chega com novidades, a iniciar pelo seu tempo de realização, que se estende até 21 de outubro e depois volta em novembro, de 9 a 14.
Elenice Moreira, diretora de produção do festival, ressalta que a programação está diversificada e a segunda etapa contará com mais espetáculos de rua e apresentações também em Cariacica. "O número grande de espetáculos inscritos não deu para comportar na primeira edição. Por isso ganhamos uma segunda semana em novembro. Sempre foi uma vontade ver o festival expandindo sua programação", explica.
Serão 15 dias de programação, com espetáculos sendo apresentados no Teatro da Ufes, Sesc Glória, Parque Moscoso, Praça Costa Pereira, Teatro do Sesi e no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, além do Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica. São produções capixabas, de outros Estados e até uma internacional - "A Noite Iluminada", da companhia argentina Junco . No total, a organização espera receber de 10 mil a 12 mil pessoas durante o evento.
Espetáculo Blow Elliot Benjamin, que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Deborah Chibiaque
Com o acréscimo de dias, a programação ganhou duas novas mostras e uma homenagem a Wilson Nunes, que morreu neste ano. "Na programação, colocamos a Mostra Vera Viana para dar oportunidade para quem está começando e a Mostra Estudantil para pegar escolas de teatro e de ensino que tenham o teatro em sua grade", detalha.
"Dizemos que este, na realidade, é um ano de resistência; desistir jamais", conta Elenice, ressaltando que o festival continua mesmo com as dificuldades que os eventos culturais tem enfrentado.
"Desistir jamais pois passamos por um período de dificuldades político-culturais e o reflexo de todas ações no país passam por aqui. E o festival vai continuar é a nossa 15ª edição", completa.
A abertura do evento, neste domingo (13), será marcada pela homenagem ao ator e diretor Wilson Nunes, no Sesc Glória. Em seguida, às 19h30, será apresentada a tragicomédia “Blow Elliot Benjamin”, do G2 Cia de Dança, de Curitiba.
A peça destaca a história real de um cidadão inglês, Elliot, que, após ser diagnosticado com câncer terminal, decide viver intensamente seus últimos dias e gasta todo o seu patrimônio. Porém, meses depois, ele descobre que o diagnóstico estava errado. Confira abaixo a programação completa do festival.
PRIMEIRA ETAPA - 13 A 21 DE OUTUBRO
13 DE OUTUBRO (DOMINGO)
Espetáculo: "Blow Elliot Benjamin"
Grupo: G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR)
Horário: 19:30h
Local: CENTRO CULTURAL SESC GLORIA
14 DE OUTUBRO (SEGUNDA)
II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
Espetáculo: “Quando Acordar a Cidade”
Grupo: Cena Diversa (Vila Velha - ES)
Horário: 19:30h
Local: Centro Cultural Sonia Cabral
15 DE OUTUBRO (TERÇA)
Espetáculo: “La Cena”
Grupo: G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR)
Horário: 20h
Local: Teatro da Ufes
16 DE OUTUBRO (QUARTA)
Espetáculo: “Memorias de Um Cão”
Grupo: Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB)
Horário: 20h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
III MOSTRA PARALELA VERA VIANA
Espetáculo: “A Barca do Inferno” (Vitória - ES)
Grupo: Grupo Arte Oficina
Horário: 20h
Local: Teatro da Ufes
17 DE OUTUBRO (QUINTA)
III MOSTRA PARALELA VERA VIANA
Espetáculo: “Nem todos podem voar”
Grupo: GETA (Cariacica - ES)
Horário: 20h
Local: Teatro da Ufes
18 DE OUTUBRO (SEXTA)
Espetáculo: “Memorias de Um Cão”
Grupo: Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB)
Horário: 10h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
LOCAL: Palácio da Cultura Sônia Cabral
Espetáculo: “Deus Negro”
Grupo: “Cia Teatro de Gente” (Montanha - ES)
Horário: 15h
Espetáculo: “Lampião, Herói ou Ladrão?”
Grupo: Modéstia Parte Grupo de Teatro (Bertópolis - MG)
Horário: 19h
Espetáculo: “As Malas que Eu Carrego”
Grupo: Cia Teatral JC
Horário: 20h
19 DE OUTUBRO (SÁBADO)
Espetáculo: “O Caipora e a Floresta”
Grupo: Cia Nós da Arte ” (RJ)
Horário: 10h
Local: Parque Moscoso
Espetáculo: “BURUNDANGA - A Revolução do Baixo Ventre”
Grupo: Paiol de Teatro (Cariacica - ES)
Horário: 20h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
20 DE OUTUBRO (DOMINGO)
Espetáculo: "A Noite Iluminada"
Grupo: Companhia Junco (Argentina)
Horário: 16h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
Espetáculo: O Acerto de Contas
Grupo: Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES)
Horário: 20h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
21 DE OUTUBRO (SEGUNDA)
Espetáculo: "O Médico à Força"
Grupo: Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES)
Horário: 12h
Local: Praça Costa Pereira
Espetáculo: "Édipo Sem Complexo"
Grupo: Cia Teatro Urgente (Vila Velha - ES)
Horário: 20h
Local: Teatro do SESI
II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
LOCAL: Palácio da Cultura Sônia Cabral
Espetáculo: “O Biombo”
Grupo: Escola de Atores de Vitória (Vitória - ES)
Horário: 9h
Espetáculo: “A Bela Quase Adormecida”
Grupo: Grupo de Teatro Vitty (Vitória - ES)
Horário: 15h
Espetáculo: "Vá de Retro"
Grupo: Grupo Dois no Palco (Vitória - ES)
Horário: 19h30
Espetáculo: “Para Todo o Sempre
Grupo: Grupo Atos de Teatro (Vitória - ES)
Horário: 20h
SEGUNDA ETAPA - 9 A 14 DE NOVEMBRO
9 DE NOVEMBRO (SÁBADO)
Espetáculo: “A Comédia da Maldição”
Grupo: Cia. Brasileira de Teatro Brincante (Crato-CE)
Horário: 12h
Local: Praça Costa Pereira
10 DE NOVEMBRO (DOMINGO)
Espetáculo: "Taruíras Mutantes"
Grupo: Romeu e Julieta (Vitória - ES)
Horário: 16h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
Espetáculo: ”Um Recital Para Miguel Marvilla”
Grupo: Suely Bispo (Vitória - ES)
Horário: 19h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
Espetáculo: “Nos tempos de Gungunhana”
Grupo: Klemente Tsamba - Moçambique
Horário: 20h
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
11 DE NOVEMBRO (SEGUNDA)
Espetáculo: "Palhaços: Patifes ou Heróis?"
Grupo: Circo Teatro Capixaba (Patrimônio da Penha - ES)
Horário: 12h
Local: Praça Costa Pereira
Espetáculo: "Barulho D'água"
Grupo: Companhia Nova de Teatro (São Paulo - SP)
Horário: 20h
Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica
12 DE NOVEMBRO (TERÇA)
Espetáculo: “Era Solo Que Me Faltava”
Grupo: Lacarta Circo Teatro (Vitória - ES)
Horário: 12h
Local: Praça Costa Pereira
13 DE NOVEMBRO (QUARTA)
Espetáculo: "Cartas para você " e "Sereia"
Grupo: L.A.R. Histórias com Diversões e Grupo ELA de Teatro (Cachoeiro do Itapemirim - ES)
Horário: 12h
Local: Praça Costa Pereira
14 DE NOVEMBRO (QUINTA)
Espetáculo: A Mulher Que Matou os Peixes!!?
Grupo: Teatro Du Beco (Vitória - ES)
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica
Espetáculo: “Vitor ou Vitrola
Grupo: HB Produções (Cariacica - ES)
Horário: 20h
Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica
