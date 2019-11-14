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Reino Unido

Família real britânica abre vaga de faxineiro com salário de R$ 79 mil

O local é uma das residências oficiais da rainha Elizabeth,  no Castelo de Windsor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 17:28

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 17:28

A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @rainhadoreinounido
Uma oferta de emprego da família real britânica chamou atenção nesta semana. A realeza está a procura de um faxineiro para trabalhar no Castelo de Windsor. O local é uma das residências oficiais da rainha Elizabeth.
O candidato deverá trabalhar 30 horas por semana, de segunda a domingo, e o salário é bem atrativo: 14,7 mil libras, ou aproximadamente R$ 80 mil.
"Unindo-se à nossa equipe profissional no Castelo de Windsor, você manterá, limpará e cuidará de uma ampla variedade de interiores e itens, garantindo que eles sejam apresentados da melhor forma possível", exige o anúncio publicado no portal The Royal Household.

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Os interessados precisam se inscrever até o próximo dia 24 no site.
Depois da publicação da vaga, o jornalista Evaristo Costa, contratado pela CNN e que apresentará um programa no Reino Unido, brincou. "Lamento informar, mas a vaga já foi preenchida", disse ao postar um vídeo em que ele aparece fazendo tarefas domésticas.

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