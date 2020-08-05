Ex-The Voices cantam aos pés do convento em live para o Dia dos Pais

Jeremias Reis, Mariana Coelho, Renato Casanova e Luana Eva: elenco de "Amor de Pai", teatro musical da WB Produções Crédito: Camilla Baptistin/Montagem A GAZETA

Antecipando o Dia dos Pais, os ex-The Voice Mariana Coelho Jeremias Reis , juntamente aos artistas Renato Casanova e Luana Eva apresentam "Amor de Pai". O espetáculo abre o Circuito Unimed de Teatro, que neste ano será on-line, nesta sexta-feira (7). A transmissão está marcada para às 17h, no YouTube da WB Produções, diretamente do Convento da Penha.

O espetáculo mistura canções e poesias para celebrar laços de amizade, amor, alegria, união e fraternidade entre as famílias. Entre canções de Chico Buarque , Milton Nascimento e Caetano Veloso, mesclados ao pop internacional de Madonna e Coldplay, 18 músicas vão compor a apresentação e dialogar, diretamente, com as cenas de carinho paternal. Poesias de Adélia Prado, Elisa Lucinda e Mário Quintana também vão arrematar o tom de amor do espetáculo.

No roteiro, uma família tentando comemorar o Dia dos Pais em meio a pandemia do novo coronavírus é transportada da sala de sua casa para o Campinho do convento. Neste cenário, o pequeno núcleo familiar (pai, mãe, e um casal de filhos) cantam e dão depoimentos sobre seus pais.

"É a mãe, pai e dois irmãos. Foi tão acolhedor fazer parte do projeto que vamos, com certeza, transmitir isso para quem estiver nos assistindo. É algo que nunca fiz, remete totalmente a um musical, e vai ser bem legal. E além de tudo é uma homenagem aos pais. Será bem emocionante", explica Mariana Coelho, em bate-papo com o Divirta-se.

"Eu serei a irmã mais velha e as músicas que vamos cantar retratam grandes ícones mundiais. Vamos fazer performance e todas as músicas serão voltadas para o tema 'pai", completa a cantora.

PANDEMIA

Segundo a artista, o primeiro ensaio presencial da peça aconteceu nesta segunda (3) e refletiu bem o "novo normal" que os atores vão enfrentar em cena. "Tivemos todo o cuidado para manter o distanciamento, não compartilhar objetos, e no dia da apresentação vai ser assim. Acho que mostrar o amor de pai sem o afeto físico, que é muito comum para o brasileiro, vai ser um dos desafios", brinca.

"A produção está bem bonita. Ensaiamos com a banda, solistas... A galera está envolvida e todos empolgados. As expectativas são as melhores possíveis " Mariana Coelho - Cantora e atriz

Além dos artistas já conhecidos do público capixaba e Brasil, no evento também contará com participação dos músicos com seus instrumentos, e a produção terá todos os cuidados de distanciamento entre os profissionais que irão atuar, seguindo com todos protocolos necessários de acordo com Ministério da Saúde, Governo do Estado e OMS.

PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO

Na onda de promover a interação com o público, já que aglomerações não estão permitidas em meio à pandemia da Covid-19, a campanha #AmoDePaiUnimed será lançada na semana do circuito de que "Amor de Pai" faz parte. Usando a hashtag, os espectadores podem postar fotos e vídeos nas redes sociais.

O material marcado, que será selecionado previamente por produção, poderá aparecer em projeção de vídeomapping que será feito no Convento da Penha, das 18h às 21h de cada apresentação, ao vivo.

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