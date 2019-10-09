Estreia nacional em Vitória

Ex-Pânico faz estreia nacional da peça "Carioca Ao Vivo" em Vitória

Stand-up de Márvio Lúcio, o Carioca, terá duas sessões no Teatro da Ufes, nesta sexta (11) e sábado (12). Nela, Bolsonaro e Sérgio Moro ganham "nova versão" e se juntam a outros personagens e muitas piadas inéditas

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 18:00 - Atualizado há 6 anos

O humorista Márvio Lúcio apresenta apresenta o stand up "Carioca Ao Vivo" Crédito: Divulgação

Conhecido por seu humor politicamente incorreto, especialmente quando o assunto é polêmico (vide a discussão recente com Fábio Porchat e Gregório Duvivier sobre o caso Ágatha Félix pelo Twitter), Márvio Lúcio, o Carioca, agora volta os olhos - e sua já famosa metralhadora giratória que dispara críticas por todos os lados - para Vitória.

Calma! Pelos menos esperamos que a cidade saia “ilesa” durante a estreia nacional do stand up “Carioca Ao Vivo”, que o artista apresenta sexta (11) e sábado (12), no Teatro da Ufes. Por ser a primeira apresentação do espetáculo, a Capital capixaba acaba virando uma espécie de laboratório para o artista testar novas piadas e esquetes.

“É uma cidade muito interessante, versátil e a escolhi para mostrar toda a minha versatilidade com esse espetáculo”, responde o humorista, fazendo trocadilho, em entrevista para falar sobre a apresentação.

“Acho que Vitória tem tudo a ver comigo e com a proposta de um novo humor que quero mostrar para o Brasil”, complementa, fazendo mistério sobre o que vai mostrar nas duas noites.

Pouco se sabe sobre o que Carioca está preparando (e ele realmente não estava disposto a revelar durante a entrevista). Vamos, então, ao que conseguimos apurar.

“Carioca Ao Vivo” promete trazer as piadas que o artista não pode fazer (seria por conta da censura?) em suas apresentações na televisão (portanto, espere muitas tretas). “Vai ser um encontro livre, onde o público também faz parte do show, não é só um mero convidado. Quero propor uma interação completa com a plateia”, adianta.

Versões de personalidades, que fizeram Márvio cair nas graças do público, obviamente não podem faltar. Portanto, espere ver Moraes Moreira, Samuel Rosa e Fredie Mercury, entre outros, em uma "nova roupagem”, se podemos dizer assim. Dois dos “personagens” mais polêmicos do atual cenário político do Brasil, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, também "caíram" no humor ácido do artista.

“As piadas não são diretamente políticas”, desconversa, explicando como pretende imitar os figurões. “Vou pegar o que eles têm de mais peculiar, tipo um sotaque ou uma fala, e daí construo uma situação engraçada”. Em seu Instagram, Carioca deu uma pista sobre um dos "convidados" que estarão no show de Vitória: padre Gato de Melo, uma gozação com a aparência de padre Fábio de Melo.

SÁTIRAS

Sobre fazer humor com os (inúmeros) dilemas cotidianos no Brasil, Carioca fala que nossas confusões sempre apontam para boas situações cômicas, por mais cruel que possa ser às vezes. “Vou atualizando as piadas sempre, isso para levar o melhor do meu humor para o público. Tudo o que estiver acontecendo no Brasil no momento vai fazer parte do roteiro”, explica.

O ex-integrante do “Pânico”, inclusive, promete cantar e dançar, em um espetáculo que tem trilha sonora conduzida pelo músico Nego Joe, conhecido por suas improvisações e versatilidade musical. “Estou apostando cada vez mais em coisas diferentes, que saiam da minha zona de conforto”, complementa.

"Carioca ao Vivo"

Quando : sexta (11) e sábado (12), às 20h, no Teatro Universitário - Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Informações: 3335-2953. A sessão de sábado contará com intérprete de libras.

: sexta (11) e sábado (12), às 20h, no Teatro Universitário - Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Informações: 3335-2953. A sessão de sábado contará com intérprete de libras. Ingresso : setor A, R$ 90 (inteira), setor B, R$ 80 (inteira). Mezanino: R$ 50 (inteira).

: setor A, R$ 90 (inteira), setor B, R$ 80 (inteira). Mezanino: R$ 50 (inteira). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto na compra de ingressos.



têm 50% de desconto na compra de ingressos. Ponto de venda: À venda na bilheteria do teatro da Ufes, de 15h às 20h. Os bilhetes também podem ser adquiridos pela internet: www.tudus.com.br



