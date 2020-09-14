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Cultura

Ex-assessor de Carlos Bolsonaro é exonerado do comando da Funarte; coronel assume

Luciano Querido deixa Fundação Nacional das Artes após dois meses da posse; Lamartine Barbosa Holanda, que assume a pasta, presidiu a Câmara de Comércio Brasil-Albânia

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 13:58
Luciano Querido, ex-assessor de Carlos Bolsonaro
Luciano Querido, ex-assessor de Carlos Bolsonaro Crédito: Reprodução
Após dois meses no comando da Fundação Nacional das Artes (Funarte), Luciano Querido foi exonerado nesta segunda-feira (14) do cargo de presidente do órgão. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Antes da Funarte, Querido foi assessor de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio.
Quem assume a pasta agora é Larmartine Barbosa Holanda, coronel da reserva do Exército, com experiência em logística. Holanda tem curso de roteirista na Escola de Cinema de São Paulo e foi presidente da Câmara de Comércio Brasil-Albânia.
Aos 60 anos, Holanda tem cursos de manutenção de material bélico, transportes de cargas perigosas e comunicação neurolingística.

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